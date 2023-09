„Dla mnie faworytem jest Marek Papszun, do niedawna trener Rakowa Częstochowa, który w poszczególnych sezonach zdobywał kolejne trofea. Jest to trener bez wielkich sukcesów zagranicznych, natomiast udowodnił, że potrafi bardzo ciężko pracować, że ma swoją filozofię futbolu, co jest bardzo ważne”- powiedział Radosław Majdan, były bramkarz reprezentacji Polski w Porannej rozmowie w RMF FM pytany o to, kto jego zdaniem powinien zastąpić Fernando Santosa na stanowisku trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Dzisiaj odbędzie się druga tura rozmów Polskiego Związku Piłki Nożnej z trenerem reprezentacji Fernando Santosem. Czy po fatalnym występie Polaków w eliminacjach do Euro 2024 los Portugalczyka jest przesądzony? "Trenerem jeszcze jest, ale, jak wieść niesie, tylko dlatego, że kontrakt ma tak skonstruowany, że jego zerwanie będzie PZPN bardzo drogo kosztowało. Natomiast, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, to już podobno zapadła, Fernando Santos ma zostać zwolniony" - mówił gość w Porannej rozmowie w RMF FM. Majdan dodał, że trwają niełatwe negocjacje dotyczące kwestii finansowych.

"Słuchając trenera, tego, co mówił po przegranym meczu w Albanii, to jego narracja była jednoznaczna ‘ja chcę zostać i dalej prowadzić ten zespół’" - podkreślił były bramkarz reprezentacji. Zauważył jednak, że Santos nie może podać się do dymisji, ponieważ wtedy traci wszystkie zawarte w umowie korzyści finansowe. "735 tys. złotych kasuje miesięcznie do końca eliminacji (do Euro 2024 - przyp. red.). Jeżeli zagramy w barażach, czyli eliminacje przeciągną się do marca, automatycznie przedłuży się kontrakt Santosa"- przypomniał Radosław Majdan w RMF FM.

Kto będzie nowym trenerem reprezentacji Polski?

Wszystko wskazuje na to, że mimo kontraktowych zawirowań, trener reprezentacji Polski wkrótce zostanie zmieniony. Robert Mazurek pytał swojego gościa, kto, jego zdaniem, zastąpi Fernando Santosa.

"Dla mnie faworytem jest Marek Papszun, do niedawna trener Rakowa Częstochowa, który w poszczególnych sezonach zdobywał kolejne trofea. Jest to trener bez wielkich sukcesów zagranicznych, natomiast udowodnił, że potrafi bardzo ciężko pracować, że ma swoją filozofię futbolu, co jest bardzo ważne"- powiedział Radosław Majdan.

Gość Roberta Mazurka dodał, że Papszun uchodzi za bardzo wymagającego, ale charyzmatycznego trenera. "Ma swoje zdanie, co w reprezentacji jest bardzo potrzebne" - dodał.

"Robert Lewandowski nie jest w dobrej formie"

Pojawiają się głosy, że reprezentację Polski powinien opuścić jej kapitan - Robert Lewandowski. 35-latek ma coraz mniej wnosić do drużyny. "Zgadzam się z tym, że Robert nie jest w dobrej formie. Gra słabiej też w FC Barcelona, hiszpańscy dziennikarze coraz głośniej zaczynają mówić, że jego forma jest daleka od oczekiwań. W reprezentacji też dużo więcej od niego oczekujemy. Co do odejścia Roberta, to jeszcze nie ten czas, ale to, co daje reprezentacji, tyle samo daje piłkarsko Świderski i Milik" - mówił gość RMF FM. "Nie można przekreślać człowieka po kilku ostatnich meczach. Żeby być uczciwym, Robert wciągał drużynę na swoich barkach. Teraz sam podkreśla, że ma 35-lat i potrzebuje wsparcia" - podkreślił Radosław Majdan.

Radosław Majdan w Porannej rozmowie w RMF FM dodał, że reprezentacja Polski w piłkę nożną przestała być drużyną i brakuje im szczerości i bezpośredniości.