Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w środę będzie poseł Lewicy Maciej Gdula. Porozmawiamy z nim między innymi o komisji weryfikacyjnej, która miałaby powstać na mocy ustawy zwanej potocznie "lex Tusk". Podpisał ją w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Czy "lex Tusk" ma szansę zjednoczyć opozycję - najpierw na niedzielnym marszu w Warszawie, a później na wspólnej liście wyborczej? Czy Lewica ma jakieś obawy związane z komisją weryfikacyjną?

Maciej Gdula / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto, kiedy gotowy będzie "pakt senacki", czyli porozumienie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL, Polski 2050 i samorządowców. Czy w jego ramach zmieszczą się mec. Roman Giertych i były lider Nowoczesnej Ryszard Petru?

