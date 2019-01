Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji w sprawie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim – powiedziała Katarzyna Lubnauer, gość Porannej rozmowy w RMF FM. Chodzi o zwołane na godzinę 15.30 w Sejmie spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych. Rozmowy mają dotyczyć zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach: zdrowia i sprawiedliwości, po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Szefowa Nowoczesnej dodała, że decyzja w sprawie uczestnictwa w spotkaniu zostanie ogłoszona na wspólnej konferencji prasowej z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. "Nie chciałabym uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym" – dodała.

"Wydarzenia grudniowe zakończyły Koalicję Obywatelską" - oświadczyła szefowa Nowoczesnej. Podkreśliła, że "ku jej żalowi". "Uważam, że byłby to świetny fundament do budowania dalszych porozumień, szerszej koalicji" - argumentowała na naszej antenie Katarzyna Lubnauer. "Jest oczekiwanie społeczne na jak najszerszą koalicję. Ja uważam, że to powinna być koalicja: PO, SLD, PSL, Nowoczesna puls mniejsze podmioty, które też powinny znaleźć tam swoje miejsce" - dodała. Jej zdaniem, powinna to być koalicja na wybory w 2019 roku, zarówno do Parlamentu Europejskiego jak i Sejmu oraz Senatu.

Robert Mazurek: Dzisiaj rocznica urodzin Włodzimierza Wysockiego. To był mój idol, więc będę pamiętał. I Witolda Lutosławskiego, którego też bardzo ceniłem. Jakieś miłe słowo?

Katarzyna Lubnauer: Lutosławskiego może mniej, ale Wysockiego w czasach młodości lubiłam słuchać.

Ale pani nie zna rosyjskiego...

... przepraszam bardzo, miałam rosyjski od IV klasy szkoły podstawowej do II roku studiów.

I dlatego pani nie zna. Wybiera się pani dziś na spotkanie z Mateuszem Morawieckim?

Dzisiaj będziemy wspólną konferencję prasową z prezesem PSL Kosiniakiem-Kamyszem i wtedy powiemy, jaka jest decyzja Nowoczesnej.

To może pani zdradzi naszym słuchaczom, oni chcieliby się dowiedzieć, czy pójdziecie na to spotkanie, czy nie.

Poprosiliśmy jako Nowoczesna, po dostaniu pierwszego zaproszenia, o więcej konkretów. To dostaliśmy. Dostaliśmy wczoraj list z informacjami, czego ma dotyczyć to spotkanie. Dostały to zresztą również inne kluby opozycyjne, dzięki tej naszej prośbie. Rozmawialiśmy wczoraj na spotkaniu klubu. Na pewno nie chciałabym uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym. Ale na każdym spotkaniu można zająć swoje stanowisko.

