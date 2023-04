„Bez względu na to jak jest opisywana forma zaproszenia lub nie, uważam, że wspólne działania opozycji są rozsądne. Opozycja jest na tyle głupia w tej chwili, że nie daje żadnych elementów, które pokazywałyby elektoratowi, że ta opozycja jak wygra wybory - w co wierzę – będzie ze sobą współpracowała” – w ten sposób Włodzimierz Czarzasty w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiedział na pytanie, czy jego ugrupowanie pojawi się na demonstracji 4 czerwca. Donald Tusk wezwał w sobotę "wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie". We wpisie na Twitterze Tusk poinformował, że marsz jest "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską".

Wideo youtube

Czarzasty broni decyzji Lewicy. "Ktoś musi w tej sprawie mówić prawdę"

Należę do ludzi, którzy wierzą w to, że produkcja gazów cieplarnianych, która nie będzie ograniczana, doprowadzi do zmiany klimatu na świecie. Zmiany klimatu na świecie to roztapiające się lodowce, olbrzymie tereny wysuszone, migracja ludności. Wierzę w to, że moja wnuczka może żyć w świecie, który upadnie i przestanie być. Wierzę w ten scenariusz, wierzy w niego Lewica i naukowcy - tak na pytanie o to, dlaczego Lewica głosowała za kolejnymi regulacjami z "Fit for 55", które mogą doprowadzić do wzrostu kosztów życia, odpowiadał wicemarszałek Sejmu.

Robert Mazurek stwierdził, że unijne regulacje niewiele zmienią, bo nie tylko Unia Europejska emituje gazy cieplarniane. Dlatego głosowaliśmy kilka dni temu za wprowadzeniem opłaty granicznej, węglowej. Wiemy, że UE produkuje tylko 7 proc., a pozostałe kraje 93. Te 7 proc. to już jest dobry początek - mówił jeden z liderów Lewicy.

Na argumenty, że wprowadzenie restrykcyjnych regulacji doprowadzi do obniżenia konkurencyjności gospodarki UE i wzrostu cen biletów lotniczych, a także opłat za m.in. ogrzewanie, odpowiedział: Chcę powiedzieć swoim wyborcom: jeżeli nie zostanie ograniczona emisja gazów cieplarnianych, będziecie latali tylko do momentu, kiedy wasze wnuki będą dorosłe. Potem nie będzie dokąd latać, bo nie będzie tego świata. Ktoś musi w tej sprawie mówić prawdę.

Wicemarszałek Sejmu uważa, że problem konkurencyjności gospodarki UE może rozwiązywać wprowadzenie opłaty granicznej. Za chwilę te opłaty będą obejmowały pozostałe kraje. Najpierw będzie 7 proc., potem 12 proc., potem 15 proc. Polityka to nie jest zjawisko, gdzie walcząc o punkty trzeba tracić rozum. Nie stracę tego rozumu - zaznaczył.