"My spotkań Tuska nie zakłócamy. Po prostu chcemy mieć spokojne spotkania - to prawo wszystkich polskich obywateli. Gdy jakaś grupa naszych zwolenników chciała zakłócić spotkanie polityka PO, została wyprowadzona z sali" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Chojnicach po zamieszaniu na sali.

Jarosław Kaczyński / Adam Warżawa / PAP

W czwartek prezes PiS spotkał się z sympatykami i działaczami partii w pomorskich Chojnicach. Podczas wystąpienia powiedział, że walka polityczna w Polsce jest niezwykle ostra. Przed chwilą słyszeliśmy tutaj, jak się siłą dobijano, by wejść do tej sali. My jesteśmy gotowi odpowiadać na każde pytanie. Jesteśmy gotowi dyskutować z każdym - a nie uczestniczyć w awanturach, albo nawet w bójkach - powiedział.

Po tych słowach wystąpienie prezesa PiS zostało przerwane przez zamieszanie na sali. Jeden z uczestników zaczął krzyczeć w kierunku Kaczyńskiego: "Czemu nie wpuściliście lokalnego radia? Po co tu sprowadziliście 400 policjantów? Czego ty się boisz człowieku?" - pytał mężczyzna.

Na sali zrobiło się zamieszanie. Uczestnicy spotkania przekrzykiwali się wzajemnie.

Kaczyński zapewnił, że odniesie się do głosu z sali w dalszej części spotkania. Kontynuując wywód ocenił, że walka polityczna w Polsce z pewnością jest "tak ostra, ponieważ interweniują tu siły zewnętrzne". Są zaangażowane wprost - choćby to niedawanie nam środków z KPO, wbrew prawu, wbrew traktatom europejskim - mówił.

Jak ocenił, w Polsce są osoby, które bardziej sobie cenią "państwa zewnętrzne" niż Polskę, "w szczególności Niemcy". Tacy ludzie dziś z całą pewnością są zaangażowani w to, żeby Polskę właśnie poprzez tę metodę walki politycznej degradować; by wprowadzać do życia publicznego przemoc, rzucanie kamieniami... przepraszam, że tak mówię, ale po prostu zwykłe chamstwo, sprowadzać nasze społeczeństwo do poziomu lumpenproletariatu - to jest cel tych ludzi - stwierdził.

Polska nie może być silnym narodem, nie może mieć silnego państwa - bo to się nie podoba naszym sąsiadom. Otóż nie - będziemy mieli silne państwo, i zniszczymy tych ludzi - oświadczył prezes PiS.

"Nie organizujemy awanturników i różnego rodzaju lumpów"

Polityk odniósł się również do liczby policjantów ochraniających spotkanie w Chojnicach. Nie wiem, czy tu jest 400 policjantów, ja widziałem co najwyżej kilkudziesięciu, ale może się mylę. Natomiast mogę powiedzieć jedno - musimy być pod ochroną z tego względu, że my mamy prawo do spokojnych spotkań; my spotkań Tuska nie zakłócamy, my nie organizujemy awanturników i różnego rodzaju lumpów, żeby doprowadzali do tego rodzaju sytuacji - powiedział Kaczyński.

Przypomnę, że gdy jakaś grupa ludzi, którzy nas popierali, próbowała zakłócić spotkanie w Tarnowie - czy to był wtedy Tusk, czy ktoś inny z ważnych polityków Platformy - zostali przez policję natychmiast z sali wyprowadzeni. Tak było i to jest nagrane w telewizji - dodał prezes PiS.

Po prostu - chcemy mieć spokojne spotkania; i to nie jest prawo tylko moje, ale wszystkich, którzy są naszymi zwolennikami, wszystkich polskich obywateli. A gdyby policji nie było, to każde z tych spotkań zmieniłoby się po prostu w obrzydliwą awanturę, a telewizja TVN by pokazywała, jacy straszni są ludzie z naszej strony - dodał.

"Chciałbym, żeby Legia była klubem porównywalnym z Barceloną"

Na jednych ze spotkań powiedziałem, że byłbym bardzo rad, gdyby Robert Lewandowski występował w Legii. Oczywiście mówiłem to nie w tym znaczeniu, że bym chciał, żeby w dzisiejszej Legii - przy całym szacunku - występował, bo to byłoby w ogóle bez sensu. Mi chodziło o to, żeby Legia była takim klubem jak Bayern, nie mówię już o Realu Madryt, ale po prostu - żeby była potężnym klubem, który ma za sobą przynajmniej kilka zwycięstw w tych pucharach europejskich (...), który ma dorobek porównywalny z tymi najsilniejszymi klubami, nie z Realem, bo to jest poza konkurencją, ale już z Barceloną tak - mówił Kaczyński.

Dodał, że chciałby, żeby tak było "w wielu dziedzinach życia". Żebyśmy w wielu dziedzinach życia byli w pierwszej lidze. Czy możemy? Oczywiście, że możemy, ale to nie jest kwestia jednego pokolenia, ale kwestia wysiłku, kształcenia... Naprawdę, Korea Południowa - z którą dzisiaj jesteśmy w tak dobrych stosunkach - w momencie zakończenia wojny koreańskiej (...) była drugim co do biedy krajem świata - mówił prezes PiS.

A do czego doszli w ciągu tego czasu? Historycznie rzecz biorąc to jest bardzo krótki czas, choć oczywiście bardzo długi w życiu człowieka (...) Dziś są naprawdę potężnym państwem - i to jest droga, którą my też musimy iść. Oczywiście, to jest droga pod górę, trudna i ciężka (...) ale może szybko prowadzić do naprawdę wielkiego sukcesu - zaznaczył Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że obecnie różnica między Polską a Koreą - w PKB per capita (według parytetu siły nabywczej) - maleje i nie jest już duża.