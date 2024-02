Druga z nich to budowa mieszkań na wynajem. Idea jest taka, żeby Polak miał wybór - jeżeli chce kupić mieszkanie na własność, to ta strona bardziej liberalna naszej koalicji chce im to zaproponować. A jeżeli ktoś chce mieć mieszkanie na tani wynajem, to my - Lewica - jesteśmy właśnie od tego, żeby tego dopilnować - podkreślił Kukucki.

Trzecią "nogą" mają być ułatwienia dla tych Polaków, którzy zamierzają wybudować dom.

PiS bez wicemarszałka w Senacie?

W dzisiejszej rozmowie padło też pytanie o miejsce w Prezydium Senatu dla klubu PiS. W listopadzie, kiedy wybierani byli marszałek Sejmu oraz wicemarszałkowie, w głosowaniu przepadła kandydatura senatora Marka Pęka z PiS. Od tej pory partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma swego przedstawiciela we władzach izby wyższej parlamentu.

Krzysztof Kukucki przyznał, iż są małe szanse na to, by Marek Pęk został wicemarszałkiem. Mam wrażenie, że będzie to bardzo trudne - powiedział, deklarując jednocześnie, iż senacka większość jest otwarta na ewentualnych innych kandydatów PiS.