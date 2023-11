Kukiz: To jest misja samobójcza pana Hołowni

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy zagłosuje za kandydaturą Szymona Hołowni na marszałka Sejmu. Będziemy musieli jeszcze o tym porozmawiać z Markiem Jakubiakiem i Jarkiem Sachajko, to będą członkowie koła Kukiz'15. Musimy o tym porozmawiać z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości i wtedy się podejmie decyzję - powiedział Kukiz.

Jak dodał, "polityka to jest układanka. Często jest tak przy głosowaniach, że głosuje się w zamian za jakieś przyrzeczenie, żeby coś utargować".

To jest misja samobójcza dla pana Hołowni, ale to jest jego sprawa - podkreślił.

Pytany, czy wybrałby kandydaturę Hołowni, czy Elżbiety Witek, Kukiz odpowiedział: "Zagłosuję za przedstawicielką prawej strony, z pewnością".

Kukiz: Zagłosuję za utrzymaniem tego rządu

Polityk był też pytany, którego z kandydatów na premiera poprze. Zagłosuję za utrzymaniem tego rządu, opcji prawicowej, opcji patriotycznej, mimo wszelkich moich zastrzeżeń co do tego, co się działo w różnych instytucjach, spółkach Skarbu Państwa, tego nepotyzmu, pychy, bufonady, arogancji. Uważam, że wybór między dżumą a cholerą jest jednak jednoznaczny. Moje serce mam po prawej stronie - stwierdził Kukiz.

Będę głosował za opcją światopoglądową, która jest mi najbliższa. Nie jestem skrajnym liberałem - zaznaczył.