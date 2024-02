Porwania polskiej lekarki w Czadzie mogła dokonać każda osoba, która potrzebowała pieniędzy. To są terroryści-rebelianci i te grupy się przenikają - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM, dr Aleksander Olech z Defence24.

Dr Aleksander Olech / Karolina Bereza / RMF FM

Polska lekarka została uprowadzona ze szpitala Saint-Michelle w mieście Dono Manga na południu Czadu , gdzie pracowała jako wolontariuszka. Jak wynika z komunikatu MSZ, poszukiwania Polki prowadzą siły Czadu i Francji.

Kto porwał polską lekarkę?

Robert Mazurek pytał swojego gościa, kto może stać za porwaniem Polki. Porwania mógł dokonać każdy, ale jest to naturalne, że są to terroryści-rebelianci i te grupy się przenikają. To mogła być każda osoba, która potrzebowała pieniędzy - mówił Aleksander Olech.

Gość RMF FM był pytany, czy w tamtym regionie porwania to sposób na zarabianie. PKB Czadu jest mniejsze niż województwa podlaskiego, w związku z tym potrzeba pieniędzy - zauważył Olech. Mówił też o niekontrolowanej migracji z Sudanu. Jakakolwiek grupa, która była, czy to czadyjska, czy sudańska, zauważyła, że jest szansa na porwanie człowieka białego, ale Europejczyka, który jest cennym towarem i skorzystali z tego - powiedział ekspert.

Kto zapłaci okup za Polkę?

Gość rozmowy mówił też o kwestii ewentualnego okupu. Nie płaci państwo, nie może być informacji, że zapłaciło państwo, dlatego że to będzie powtarzająca się sytuacja i będą zawsze takie porwania. To będzie rozwiązane prawdopodobnie tak, że te pieniądze w ramach współpracy dyplomatycznej zostaną przekazane do Czadu i automatycznie trafią do rebeliantów-terrorystów, którzy tego okupu chcą - powiedział Olech.

Jak podkreślił, "na południu kraju rebelianci działają spokojniej, rozumieją, że okup, pieniądze są na pierwszym miejscu, więc raczej pozytywne rozwiązanie".

Kto robi interesy w Czadzie?

Czad był kolonią francuską, a dzisiaj "na ich miejsce wkraczają ci, którzy mają pieniądze. Przede wszystkim Chińczycy, następnie kraje arabskie" - mówił ekspert. Czadyjczycy nie potrafili wykorzystać swoich narzędzi, mają uran, złoto, ropę naftową - powiedział Olech, zwracając uwagę, że korupcja przez lata niszczyła i niszczy ten kraj.

Zaznaczył też, że Czad graniczy z Libią, Sudanem i Republiką Środkowoafrykańską, a w tych trzech państwach są Rosjanie z grupy Wagnera.

Obecny prezydent miał duże zawahanie, dlatego, że jeszcze we wrześniu były informacje, że będzie zamach stanu na prezydenta, mieli go przeprowadzać wagnerowcy. Dlatego on się obawia wpływów Federacji Rosyjskiej - mówił Olech, wspominając o takich kwestiach, jak Ruski Dom w Czadzie, współpraca wojskowa na linii Czad - Federacja Rosyjska, wizyta w Moskwie.