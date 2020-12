"Przez dwa miesiące nie mieliśmy mszy św., były pozamykane szkoły. Dzięki Bogu życie wróciło do normy i nie mamy dużo przypadków. Modlimy się za Polskę, w której jest tyle zachorowań. W Zambii nie ma dużo przypadków" - mówi misjonarz, ks. Adam Pergół w ostatniej w tym roku Porannej rozmowie w RMF FM.

Ks. Adam Pergół: Na wigilię nie ma pierogów, jest mango Michał Dukaczewski / RMF FM

Mango zamiast pierogów

Gość Roberta Mazurka opowiedział o tym, jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Zambii. Na kolacje wigilijną tradycyjnie taką odmianą karpia w Zambii jest kapenta. Takie małe, centymetrowe ryby, suszone - mówił ks. Pergół.

Ks. Adam Pergół /Twitter

Pierogów raczej się nie uświadczy, choć i kapusta, i grzyby w Zambii rosną. Ale nie ma komu lepić pierogów - mówi misjonarz. Są za to inne rarytasy. Ludzie przynoszą to, co mają. W tej chwili najczęściej ofiarują w darach, podczas niedzielnej mszy św. mango, bo teraz jest sezon na mango. Tak że na tacę, oprócz symbolicznego grosza, możemy dostać mango. Na święta przynoszą też kurę, kozę. Choinek nie mamy - mówił Pergół.

Jednak Boże Narodzenie to dla Zambijczyków pracowity okres. Dla naszych ludzi jest to okres wyjątkowo ciężkiej pracy, bo to jest okres siania kukurydzy. Generalnie nie można zauważyć, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia - mówił misjonarz.

"Trudno uwierzyć, że skandale w Kościele nie są prawdą"

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o skandale, które trawią Kościół w ostatnim czasie. Według sondaży 47 proc. ludzi w Polsce źle ocenia Kościół. Negatywny stosunek do tej instytucji ma, według badań, 90 proc. młodych osób. Ja czasami, pomimo tych wszystkich wiadomości, chcę wierzyć, że to nie jest skutkiem tych wszystkich skandali. Ale mając na uwadze różne decyzje przełożonych hierarchii kościelnej, trudno uwierzyć, że to wszystko, co mówi się o naszym Kościele, jest nieprawdą. Trudno uwierzyć w to wszystko. Albo nie chce się uwierzyć w to wszystko. I człowiek się łudzi, że to jest nieprawda - powiedział ks. Pergół. Dodał też, że zambijskiego kościoła ten problem nie dotyczy. Zapraszam do Zambii, zobaczyć młody Kościół, prężny, ludzi zaangażowanych w Kościół, budujących Kościół. Kościoły są pełne - stwierdził.

Ks. Adam Pergół / Twitter





Pergół zauważył także, że nowe technologie nie zdominowały jeszcze życia Zambijczyków. Jeszcze dzięki Bogu telefony komórkowe i internet nie zniszczyły wspólnoty i rodziny w Zambii. Jeszcze mają chęć odwiedzania się i troski o samych siebie - podkreślił.