Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, a po zaprzysiężeniu – wicepremier i minister cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Porozmawiamy z nim m.in. o wtorkowym expose szefa rządu. Czy zabrakło w nim czegoś, na czym zależało Lewicy?

Krzysztof Gawkowski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy też, jakie są szanse na realizację takich postulatów jego środowiska, jak wprowadzenie progresywnej skali podatkowej, budowa tanich mieszkań na wynajem, likwidacja tzw. śmieciówek i skrócenie czasu pracy. Co z liberalizacją prawa do aborcji, wprowadzeniem związków partnerskich czy uproszczeniem procedury uzgodnienia płci?

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!