„Tej ustawy chciał Donald Tusk. To on nas oskarżał, Platforma Obywatelska oskarżała nas o prorosyjskość, co do głowy by nam nie przyszło. Skoro PO nasz rząd, Prawo i Sprawiedliwość, oskarża o prorosyjskość, to sama powinna być gotowa pokazać swoją historię” – mówił Zbigniew Koźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości w Porannej rozmowie w RMF FM pytany o komisję weryfikacyjną ds. badania rosyjskich wpływów w latach 2005-2022.

Zbigniew Kuźmiuk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Robert Mazurek odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego skierowanych do dziennikarza TVN24 podczas konferencji prasowej. Prowadzący rozmowę w RMF FM zapytał swojego gościa, czy każdy, kto uważa, że Mariusz Błaszczak jest złym ministrem obrony, jest agentem Kremla. "Żyjemy w demokratycznym kraju, każdy pogląd może mieć swoje miejsce. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Mariusz Błaszczak jest bardzo dobrym ministrem obrony. Prezes (Jarosław Kaczyński - przypis red.) powiedział, że jeśli ktoś chce odwołania dobrego ministra, w sytuacji, kiedy za naszą granicą toczy się straszliwa wojna, w sytuacji, kiedy my jesteśmy kluczowym krajem pomagającym Ukrainie, a równocześnie budujemy własną armię, to to może być motywacja kremlowska" - stwierdził gość RMF FM.

"Chciałbym, żeby prezydent podpisał ustawę"

Robert Mazurek w Porannej rozmowie w RMF FM zapytał swojego gościa, czy prezydent Andrzej Duda podpisze, czy zawetuje ustawę o powołaniu komisji weryfikacyjnej ds. weryfikacji wpływów rosyjskich w latach 2005-2022. "Chciałbym, żeby podpisał. Natomiast jeśli konferencja prasowa zwołana jest na dzisiaj, czyli bardzo szybko po uchwaleniu przez Sejm tej ustawy, to mogą być obawy, że chodzi o weto albo o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. W sytuacji pata w TK oznacza to prawdopodobnie koniec tej ustawy" - stwierdził europoseł PiS.

Prowadzący rozmowę przypomniał, że zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna miałaby prawo m.in. karać dziesięcioletnim zakazem pełnienia funkcji publicznych. Ustawa nie jest sądem, więc taki zapis jest niezgodny z konstytucją. "W polskim prawie od każdej decyzji administracyjnej przysługuje droga sądowa. Ja nie jestem prawnikiem, natomiast w tej sprawie opieram się na opiniach Marka Asta, szefa sejmowej komisji sprawiedliwości, który uzasadniając uchwalenie tej ustawy w takim kształcie, powoływał się na precedens związany z ustawą o nieruchomościach warszawskich" - wyjaśnił Koźmiuk.

Gość w RMF FM dodał, że ustawa o nieruchomościach warszawskich działa, jest skuteczna i aprobowana przez polskie sądy, co ma być gwarancją na sprawczość ustawy weryfikacyjnej ds. badania wpływów rosyjskich.

Gość w Porannej rozmowie w RMF FM został zapytany również o to, czy Prawo i Sprawiedliwość naprawdę wierzy w to, że komisja byłaby w stanie zbadać rosyjskie wpływy w polskiej polityce na trzy miesiące przed wyborami, czy działalność komisji ma być wyłącznie polowaniem na politycznych oponentów. Ustawa przez opozycję nazywana jest "lex Tusk". "Tego rodzaju decyzja polityczna zapadła jesienią poprzedniego roku. Później była debata nad kształtem tej ustawy. Przypomnę, że tej ustawy chciał Donald Tusk. To on nas oskarżał, Platforma Obywatelska oskarżała nas o prorosyjskość, co do głowy by nam nie przyszło. Skoro PO nasz rząd, Prawo i Sprawiedliwość, oskarża o prorosyjskość, to sama powinna być gotowa pokazać swoją historię" - mówił Zbigniew Koźmiuk.

Europoseł PiS dodał w RMF FM, że komisja nie musiałaby zakończyć swojej działalności wraz z końcem kadencji parlamentu, a przedstawiony raport mógłby być częściowy.

"Namiot Zjednoczonej Prawicy jest szeroki"

Robert Mazurek zapytał też, czy lepszym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości: Paweł Kukiz czy Zbigniew Ziobro. "Powtórzę za prezesem Kaczyńskim: Zjednoczona Prawica to bardzo szeroki namiot, wszystkie partie o charakterze prawicowym mogą się w tym namiocie zmieścić" - stwierdził Koźmiuk. Gość w RMF FM dodał, że słowa Ryszarda Terleckiego, że Suwerenna Polska nie jest koalicjantem, a obciążeniem, są dowodem na to, że Zjednoczona Prawica jest demokratyczna i jest w niej miejsce dla różnych poglądów.