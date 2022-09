"Nie było potyczek (w rządzie). Są różnice zdań dotyczące energii" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. "Jeśli chodzi o węgiel, to ja też wspierałem, by węgiel kupiła Agencja Rezerw Strategicznych, żeby zrobić z tego mix i uśrednić ceny i być może te ceny nie windowałyby, nie wahałyby się" – dodał. "Sprzedaż węgla z polskich kopalń mogłaby by być tańsza, natomiast dużo droższy byłby węgiel z importu i stąd pomysł, by to uśrednić. I to tutaj jest główna różnica zdań" – podkreślił. Przyznał, że nie wie, czy dojdzie do rekonstrukcji rządu.

Pytany o wzrosty cen żywności Kowalczyk powiedział, że to "skutki wojny". "To nie jest akurat polska domena, we wszystkich krajach europejskich jest wzrost cen (...) Pierwsza przyczyna to jest wojna, za nią ceny energii" - mówił.

Rozmówca Roberta Mazurka został także zapytany o nowego wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego. Kowalczyk podkreślił, że nie będzie on pełnomocnikiem do spraw przetwórstwa. "Jego doświadczenie chce wykorzystać w zupełnie innej dziedzinie. Ma doświadczenie w sferze energetycznej, energia dla wsi, energia odnawialna dla wsi" - mówił Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że proceduje zmianę pełnomocnika i zmianę kompetencji wiceministra. “Nie chcę, by się uczył. Chcę mu dać takie kompetencje, na jakich się zna" - powiedział. Opracowanie: Marta Rawicz