Władysław Kosiniak-Kamysz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Czy Władysław Kosiniak-Kamysz żałuje, że nie przyjął propozycji prezydenta Andrzeja Dudy i nie został premierem? Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek stwierdził, że "jest tylko jeden człowiek, który nie podjął rękawicy. Jest nim Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie podjął rękawicy, mimo że z PSL-u płynęły takie głosy". "Ujmująca jest troska pana ministra Mastalerka. Nie zostałem premierem, bo coś innego mówiłem wyborcom i na co innego wyborcy głosowali" - mówił lider PSL-u.

"Z jednej strony jest ambicja każdego lidera politycznego, żeby być premierem. Z drugiej strony jest coś zdecydowanie ważniejszego, gdzie zaczyna się interes państwa, Polski, a kończy się interes własny i polityka. 12 milionów ludzi nie zagłosowało tylko na Trzecią Drogę. Najwięcej zagłosowało na Koalicję Obywatelską, a my szanujemy decyzję wyborców. Decyzja wyborców była jednoznaczna - odsunąć PiS od władzy" - kontynuował Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To może nienaturalne w polityce, ale ja dotrzymuję umów" - dodał gość w RMF FM.

"Nie przeszkadza mi Przemysław Czarnek w komisji śledczej"

We wtorek Sejm debatował o komisjach śledczych, których powołanie zapowiedziała dotychczasowa opozycja. Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy Przemysław Czarnek ma szansę zostać członkiem komisji śledczych? "Z naszej strony do komisji będą rekomendowani Adam Orliński, Agnieszka Kłopotek i Magdalena Sroka. Jeżeli komisje mają badać zaniedbania ministrów, premiera i innych osób, które pełniły ważne funkcje i te osoby staną się członkami tych komisji, to to jest bez sensu. Mi Przemysław Czarnek w komisji nie przeszkadza" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Od dawna interesuję się obronnością"

Zgodnie z zapowiedziami, w rządzie Donalda Tuska Władysław Kosiniak-Kamysz ma objąć resort obrony narodowej. Od kiedy lider PSL interesuje się obronnością narodową? "Jestem chyba najdłużej funkcjonującym członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bezpieczeństwem państwa, jako polityk, lider partii, interesuję się od zawsze. Mówiliśmy o tym też w kampanii wyborczej. Dzisiaj sprawa bezpieczeństwa jest sprawą najważniejszą i za to powinni brać odpowiedzialność liderzy polityczni" - zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz.