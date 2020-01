„Ja jestem życiowym optymistą, ale nie będę ukrywał, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej mi zachować umiarkowany optymizm, chociaż w tej sprawie próbują taki umiarkowany optymizm ciągle mieć” – mówił o „okrągłym stole” dot. reform wymiaru sprawiedliwości jego organizator prof. Michał Kleiber. Były prezes PAN stwierdził, że Polacy i uczestnicy sporu są jego zdaniem zmęczeni konfliktem. Liczy, że podczas rozmów zostanie wypracowany kompromis. „Prezydent nie podpisał ustawy, w związku z tym jeśli prezydent lub jego przedstawiciele wzięliby udział w spotkaniu, to jest szansa, że to mogłoby być jakimś elementem szukania kompromisu” – mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Profesor Michał Kleiber / Darek Delmanowicz / PAP

Wideo youtube

POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z MICHAŁEM KLEIBEREM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Robert Mazurek: Panie profesorze, zacznijmy od pytania zasadniczego. Kto w domu biega szybciej. Pan czy żona?

Michał Kleiber: Żona. Z lekkoatletką tej klasy, nawet po paru latach od zakończenia kariery, trudno jest konkurować.

Tu wyjaśnijmy, że żoną profesora Michała Kleibera jest Teresa Sukniewicz - wielokrotna rekordzistka świata, mistrzyni Polski, medalista mistrzostw Europy w biegu na ileś tam metrów przez płotki, bo tam dystanse były różne. I biega szybciej niż pan? Pan był tenisistą. Też trzeba mieć kondycję.

Tenis nie polega na takim szybkim bieganiu. Tylko na bieganiu mądrym. Trzeba umieć zatrzymać się chwilę przed uderzeniem, żeby w stabilnej pozycji dobrze piłkę uderzyć.



Bieganie mądre. Panie profesorze. W piątek ma się rozpocząć, ma się odbyć okrągły stół w sprawie sądów. Poprosiły o to różne środowiska sędziowskie. A czy pan naprawdę wierzy, że może być jakikolwiek kompromis między dwiema, bo to są właściwie dwie strony?



Ja jestem życiowym optymistą, ale nie ukrywam, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej zachować mi nawet umiarkowany optymizm. Chociaż w tej sprawie ciągle próbuje go mieć. Myślę, że wolno mi powiedzieć, że wielu z nas naszych drogich rodaków ma dość tego, co się dzieje.

Ma dość i chcieliby, żeby oni jakoś się dogadali.



Dokładnie. I w tym sensie ja mam nadzieję, że politycy i wszystkie osoby zaangażowane w spór dotyczący praworządności w Polsce, czują to i może pomyślą sobie, że jest w interesie także naszym, a nie tylko w interesie całego kraju, żebyśmy jednak jakiś kompromis zawarli.

Ale dobrze. Panie profesorze. Kompromis w tej sytuacji polega na tym, że jedna i druga strona musiałaby z czegoś zrezygnować. Tymczasem i jedni i drudzy mówią my się zgodzimy, ale jak wy się zgodzicie na nasze. Czy ma pan poczucie, że sędziowie - bo to oni poprosili o zorganizowanie okrągłego stołu - gotowi są w czymś się cofnąć?



Nie. Dziś nie mam tego wrażenia. To zresztą dotyczy obu stron.

Ale pytam o tych, którzy to inicjują. Jeżeli sędziowie na dzień dobry mówią: nie, my się nie cofniemy. A PiS mówi na dzień dobry i na do widzenia: nie ma mowy. To w zasadzie okrągły stół będzie polegał na czym? Żeby wypić herbatę? Zjeść paluszki?

Poszukiwanie kompromisu przeważnie dotyczy sytuacji w których obie strony mają różne stanowiska.

To prawda.

Krótko mówiąc to jeszcze nie podważa samej idei. Natomiast rzeczywiście tu wygląda na to, że będzie trudno. Nie jestem prawnikiem, w związku z tym na szczęście nie ma własnego poglądu na temat tego, jak ten kompromis mógłby wyglądać. Ale wyobrażam sobie, że jednak istnieje takie pole do kompromisu. Rozumiem, że kłótnia dotyczy z jednej strony KRS z drugiej strony Izby Dyscyplinarnej. I kwestia wyborów tych ciał i potem ich funkcjonowania jednak chyba mogłaby być przedmiotem spokojnej rozmowy.





Wkrótce cała rozmowa