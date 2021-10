"Wielka radość, że Bruce (Xiaoyu) Liu wygrał. Tu nie ma żadnych kontrowersji. Od 1965 nie było takiego wysypu talentów" – tak Joanna Wnuk-Nazarowa w Porannej rozmowie w RMF FM skomentowała zwycięzcę ostatniego Konkursu Chopinowskiego. "Przyszłość Bruce (Xiaoyu) Liu będzie wyglądała fantastycznie. Rzucą się na niego wszystkie wielkie sale koncertowe. To jest laureat pierwszej nagrody i wszyscy chcą go mieć. Będzie podróżował po całym świecie. Może stać się celebrytą i wtedy będzie zarabiał więcej od Beatlesów i Pavarottiego razem wziętych" – dodała kompozytorka i dyrygentka.

"Ten Konkurs Chopinowski był szalenie mocny. Bruce (Xiaoyu) Liu robi sztuczki niebywałe technicznie. To jest wielka sztuka. Ma oprócz tego wnętrze i świadomie operuje swoją techniką. To nie jest młody człowiek, który radośnie używa swoich fantastycznych możliwości, tylko to jest człowiek, który ma wszystko przemyślane" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Joanna Wnuk-Nazarowa.



Joanna Wnuk-Nazarowa /Karolina Bereza /RMF FM



Była minister kultury i sztuki przyznała, że o konkursie rozmawiała z prezydentem Andrzejem Dudą i jego żoną - Agatą Kornhauser-Dudą.

Pan prezydent i pani prezydentowa są tego samego zdania, co ja i większość moich znajomych - bardzo nam brakowało Eva Gevorgyan, pół Ormianki, pół Rosjanki, genialnie grającej przez wszystkie etapy. Dostała tylko wyróżnienie, a powinna dostać którąś z nagród - przyznała Wnuk-Nazarowa.