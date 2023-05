"Pięć miesięcy minęło. Natomiast to nie jest tak, że nikt nic nie wie. Ta wiedza jest, ona jest coraz szersza. Niecałą wiedzą my się możemy dzielić. Natomiast z całą pewnością sprawa jest bardzo poważna i zostanie wyjaśniona" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński o rosyjskiej rakiecie, którą odnaleziono w lesie koło Bydgoszczy. Stwierdził, że nikt nie ukrywał przed premierem wiedzy na temat rosyjskiej rakiety

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jabłoński: Nikt nie ukrywał przed premierem wiedzy na temat rosyjskiej rakiety

Gość Roberta Mazurka odniósł się także do słów premiera. Według niego szef rządu miał na myśli, że pod koniec kwietnie dowiedział się o odnalezieniu rakiety, a nie o tym, że spadła ona w Polsce.

To jest pewne nieporozumienie, dlatego że premier już kilka dni wcześniej mówił o tym, nawiązując do pewnego incydentu z grudnia. To było w jego wcześniejszej wypowiedzi. A ten jego wczorajszy cytat jest - jak rozumiem - odpowiedzią na pytanie, kiedy się dowiedział o tym, że odnaleziono te szczątki - tłumaczył Jabłoński.

Zobacz również: O rakiecie pod Bydgoszczą Morawiecki dowiedział się dopiero w kwietniu

Mam wrażenie, że doszło do pewnego nieporozumienia, jeśli chodzi o interpretację tego, o czym mówimy. O tym, że w grudniu miało miejsce pewne zdarzenie, które wciąż jest wyjaśniane, a przynajmniej nie może być jeszcze bez klauzul przedstawiane opinii publicznej, o tym mówiliśmy w mediach. (...) O tym, że doszło do pewnego zdarzenia o niewyjaśnionym, czy takim charakterze, którego jeszcze nie można w pełni przekazać opinii publicznej, pod koniec roku, było wiadomo od razu wtedy - dodawał gość RMF FM.

Jak podkreślił, nikt nie ukrywał przed premierem wiedzy na temat rosyjskiej rakiety.

Ta wiedza pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa jest przekazywana błyskawicznie. Ona jest pełna. Co do szczegółów - będziemy tę sprawę wyjaśniać. Będzie wyjaśniane też, czy prawidłowa była reakcja - stwierdził.

Zdaję sobie sprawę, że do opinii publicznej wszystkie informacje jeszcze nie dotarły. Sprawa jest jeszcze przedmiotem wyjaśnień. To jest sprawa niezwykle ważna - dodawał.

Czy to był wypadek, czy celowa prowokacja Rosji? Nie chcę się na ten temat wypowiadać kategorycznie, bo tego w tym momencie nie wiemy. Są pewne hipotezy, natomiast w tym momencie nie możemy ich jeszcze przedstawić - stwierdził Jabłoński.

"Nie podjęliśmy decyzji o wydaleniu rosyjskiego ambasadora"

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o incydent nad Morzem Czarnym. Czy w związku z tym rosyjski ambasador powinien zostać wydalony z Polski?

Ambasador Rosji został wezwany do MSZ w reakcji na to zdarzenie nad Morzem Czarnym. Prowokacyjne działanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wymierzone w bezpieczeństwo statku powietrznego polskiego w ramach Frontexu. Co do wydalenia ambasadora - jest takie narzędzie w dyplomacji, bywa stosowane, kiedy uznaje się za niezbędne. My w tej chwili takiej sytuacji nie podjęliśmy. Tyle mogę na dziś na ten temat powiedzieć - odpowiedział wymijająco Jabłoński.

W rozmowie padło także pytanie o decyzję ws. zmiany nazywania w języku polskim Kaliningradu. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju uchwaliła, że dla miasta Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec, a dla obwodu kaliningradzkiego, obwód królewiecki.

To jest nazwa w języku polskim właściwa, historyczna. Nie ma w tym nic odkrywczego. Politycznie też - jeśli miasto nazywane imieniem Kalinina, współodpowiedzialnego za zbrodnię katyńską, to nie jest coś, co my powinniśmy powtarzać. Używajmy polskiego języka w Polsce - podkreślał.