"Z mównicy poszło, że aborcja jest OK. To mnie bardzo boli. Młodzi ludzie, którzy oglądali, mają jeszcze większe zamieszanie w głowach" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś, poseł Trzeciej Drogi, pytany o ubiegłotygodniową debatę w Sejmie nad projektami dotyczącymi liberalizacji prawa aborcyjnego. "Aborcja nie jest OK. Jestem zwolennikiem kompromisu z 1993 r." - dodał.