"Ordynacja mieszana, referenda, antykorupcja, antysitwa i zniesienie immunitetów. Tyle kosztuje Kukiz" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz. W ten sposób odniósł się sprawy pieniędzy z rezerwy budżetowej przyznanych dzięki Mateuszowi Morawieckiemu fundacji związanej z liderem Kukiz’15.

Premier Mateusz Morawiecki przyznał 4,3 mln zł dotacji Fundacji "Potrafisz Polsko!", która miała być zapleczem eksperckim ruchu Pawła Kukiza - podawała ostatnio Wirtualna Polska.

Jakim kataklizmem jest Paweł Kukiz? Dostaliście z rezerwy budżetowej, a pieniądze z rezerwy budżetowej zwykle daje się na gradobicia, na powodzie, trzęsienia ziemi, czy inne niespodziewane wypadki losowe - mówił prowadzący rozmowę Robert Mazurek.

My szukaliśmy w różnych instytucjach dotacji przeznaczonych na cele, które chcemy zrealizować. Nie było takiej możliwości, by znaleźć - łącznie z fundacją Batorego. Tam wchodziliśmy na stronę, szukaliśmy, czy ogłasza się konkursy na środki, które mogą służyć realizacji tej idei - instytucji demokracji bezpośredniej. Nigdzie nie znaleźliśmy żadnego instytutu państwowego, więc rozmawiałem o tym z panem premierem. Jeżeli w sposób natychmiastowy nie rozpocznie się obywatelskiej edukacji, jeżeli w sposób natychmiastowy nie ożywi się instytucji referendów i rozstrzygania sporów przy urnach referendalnych, to dojdzie do gradobicia za kilka lat - odpowiadał lider Kukiz’15.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o wczorajsze nocne głosowanie. Przed północą sejmowa większość wybroniła Przemysława Czarnka. Ministra edukacji poparł cały klub PiS oraz koło Kukiz’15, oprócz Pawła Kukiza, który wstrzymał się od głosu.

W lipcu 2021 roku obowiązywała umowa, gdzie wspieram większość parlamentarną, wspieram rząd. Natomiast później zadeklarowałem, że od października przestaję głosować z PiS-em do czasu głosowaniu ws. sędziów pokoju. Początkowo chciałem zagłosować za wotum, za odwołaniem, ale w trakcie wystąpienia pana ministra zmieniłem zdanie i się wstrzymałem, bo było to dosyć przekonujące - mówił Kukiz.

Przekonało mnie samo wystąpienie. A druga sprawa - wiem, że pan minister przed głosowaniem zadeklarował, że wprowadzą do szkół 2 godziny nauki o demokracji bezpośredniej - dodawał gość Porannej rozmowy w RMF FM.