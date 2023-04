Rozpoczynamy program szesnastodniowych szkoleń "Trenuj jak żołnierz" dla tych, dla których nie wystarczają jednodniowe szkolenia "Trenuj z wojskiem". W programie będą podstawy obsługi broni, pomocy medycznej czy survival – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak / Tomasz Gzell / PAP

O rozpoczęciu nowego problemu szkoleń wicepremier Błaszczak poinformował podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, gdzie spotkał się z trenującymi m.in. na czołgach Leopard 2 żołnierzami.

Dziś inaugurujemy kolejną edycję naszego programu "Trenuj z wojskiem" - tym razem pod nazwą "Trenuj jak żołnierz". To kolejna, rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników już trzech edycji naszego programu - powiedział Błaszczak.

Jak dodał, spotkał się z głosami uczestników szkoleń, że dotychczasowe jednodniowe szkolenia są za krótkie, a ich uczestnicy ze względu na pracę zawodową nie mogą brać udziału w pełnowymiarowych szkoleniach, np. w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Czego będzie można nauczyć się podczas szkolenia?

Specjalnie w odpowiedzi na przedstawione potrzeby sformowaliśmy tę nową wersję naszego programu. 16-dniowe szkolenie: 2 dni na zapoznanie się z jednostką - w maju będziemy organizowali takie kursy zapoznawcze - a potem dwa tygodnie w dwóch edycjach - lipcowej i sierpniowej - zapowiedział szef MON.

Dodał też, że program szkoleń będzie skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach, takich jak umiejętność obsługi broni, pierwsza pomoc medyczna, podstawy walki wręcz, a także przetrwanie w trudnych w warunkach. To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową - zaznaczył.

Jak podkreślił szef MON, uczestnicy szkolenia będą mogli otrzymać zwrot kosztów w takiej wysokości, jak żołnierze rezerwy podczas szkoleń. Zależy nam, by jak najwięcej osób było przeszkolonych, wiedziało, jak posługiwać się bronią, jak zareagować w trudnej, kryzysowej sytuacji - zaznaczył, zachęcając do uczestnictwa w programie. Naszym hasłem jest "Trzy O": otwartość w naborze - już rozpoczynamy internetowy nabór, zachęcam, żeby się zgłosić; otwartość w szkoleniu - punkty szkolenia są tak sformułowane w odpowiedzi na największe oczekiwania uczestników Trenuj z wojskiem, to punkty cieszące się największym zainteresowaniem, no i otwartość na ludzi - dlatego sformułowaliśmy ten program - powiedział Błaszczak.

Program realizowany w blisko 30 jednostkach wojskowych

Generał Wiesław Kukuła, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych również zachęcał do udziału w programie. Ponad 11 tysięcy Polaków skorzystało z pierwszej edycji programu; było to dla nas, żołnierzy, niezwykle cenne źródło wniosków. (...) Niemal co trzeci z uczestników pytał, w jaki sposób mógłby, nie wiążąc się trwale z siłami zbrojnymi, doskonalić swoje kompetencje w obszarze walki, przygotowania do ewentualnej obrony siebie, swojej rodziny i państwa - powiedział.

Program będzie realizowany w blisko 30 jednostkach wojskowych (...) w części praktycznie będzie obejmował 14 dni, one będą wyłącznie wysycone działaniami praktycznymi - dodał.

Kto może wziąć udział w programie?

Gen. Kukuła zaznaczył, że program jest skierowany dla osób w różnym wieku, które nie mogą trwale związać się z wojskiem - zarówno do osób starszych, zawodowo ustabilizowanych i posiadających rodziny, jak również młodszych, którzy niedawno osiągnęli pełnoletność i wciąż się uczą.

To właśnie dla nich organizujemy ten program w okresie wakacyjnym. Macie unikatową szansę potwierdzić swoją dorosłość w praktyce - założyć na dwa tygodnie mundur żołnierza Wojska Polskiego, złożyć przysięgę wojskową, a potem wrócić do swoich szkół - zwrócił się do młodszych. Jak podkreślił, po szkoleniach wojsko będzie gotowe "zagospodarować każdego", kto jednak po szkoleniu zdecyduje się z nim związać - poprzez służbę zawodową czy w WOT.

Jak informuje MON, pierwszy etap szkolenia, który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, natomiast szkolenie właściwe odbędzie się między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju - zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

"W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy (130 zł dziennie). Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego" - czytamy w komunikacie resortu.