PO i KO nie podjęły jeszcze decyzji, jak zagłosują ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Chcemy przede wszystkim informacji, jak wygląda sytuacja na granicy" - dodał gość Roberta Mazurka.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Schetyna: Nie ma decyzji KO ws. głosowania nad stanem wyjątkowym





Sytuacja jest poważna, trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co przeżywała Litwa kilka miesięcy temu - to jest jednak prowokacja, którą koordynuje Łukaszenka, wiemy o tym - dodał poseł Platformy Obywatelskiej. Stan wyjątkowy może być wprowadzony, Sejm nie odrzuci tego wniosku, bo nie będzie miał bezwzględnej większości, ale uważam, że to będzie spektakl - będzie pokazywane, że ci, którzy głosują za stanem wyjątkowym, są za szczelnością granic i zatrzymaniem uchodźców, a ci, którzy mają inne zdanie, są za zapraszaniem uchodźców - ocenił Schetyna. Uważam, że spokojnie musimy się zastanowić i nie dać się wpisać w taką prowokację - dodał.

Schetyna był dopytywany też o słowa Sławomira Nitrasa o "opiłowywaniu katolików". To nie jest język PO, ja się nie posługuję takim językiem. Nie zgadzam się z takim podejściem, uruchamianiem emocji przez takie wypowiedzi - zapewnił gość Roberta Mazurka.



Poseł PO zapewnił też, że gdyby jego partia doszła do władzy, żaden szpital nie zostanie zlikwidowany.