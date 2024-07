"Tomasz Mraz zabezpieczył swoje zeznania nagraniami, które są już zweryfikowane przez ABW. Nie były montowane" - w ten sposób w Porannej rozmowie w RMF FM Roman Giertych skontrował słowa Marcina Romanowskiego, który twierdził, że nagrania Mraza zeznającego ws. Funduszu Sprawiedliwości były zmanipulowane.

Roman Giertych / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Wideo youtube

Kolejni sygnaliści, których zobaczymy, a będzie ich przynajmniej 5, są związani z PiS. Szukamy osób, które mają informację ze środka PiS. Jesteśmy ekumeniczni, nie skupiamy się tylko na Suwerennej Polsce, nie zapominamy też o Republikanach. Pozdrawiam tutaj Aadama Bielana - powiedział Giertych.

Część taśm (Mraza) była nagrywana w lutym i marcu tego roku i trafiała do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i też do mnie zaraz potem, jak została nagrana - powiedział Roman Giertych.

W ten sposób mecenas odwołał się do deklaracji zatrzymanego niedawno przez ABW Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości oskarżony jest o firmowanie swoim nazwiskiem nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W niedawnej rozmowie z Tomaszem Terlikowskim przyznał, że zeznający przeciwko niemu były podwładny z ministerstwa Tomasz Mraz, posługiwał się zmanipulowanymi i pociętymi nagraniami. Słynne już taśmy dotyczą właśnie funkcjonowania Funduszu i słychać na nich także Marcina Romanowskiego.

Sygnalista Cichocki zeznaje: Szmydt próbował go werbować dla Rosjan

Najbardziej (w zeznaniach Arkadiusza Cichockiego - to przedstawiony wczoraj przed komisją śledczą jeden z sygnalistów Giertycha) poruszyło mnie że Tomasz Szmydt rozpoczynał operację werbunkową (w kontekście Rosji czy na Białoruś) Cichockiego w okresie, gdy miał dostęp do tajemnic państwowych, dotyczących służb specjalnych i obywateli. Szmydt chciał mieć dostęp do danych wszystkich Polaków, którzy mieli sprawę w sądach - mówił poseł.

Jeżeli Tomasz Szmydt Cichockiemu proponował werbunek, to sądzę, że innym też - dodawał.

Przypomnijmy: sędzia Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś i poprosił o azyl miejscowe władze.

Dlaczego jednak ufać zeznaniom Cichockiego, który przesłuchiwany był w czwartek przez Zespół ds. rozliczeń? Tym bardziej, że sam Cichocki uczestniczył w procesie łamania prawa.

Ze świadkami koronnymi jest tak, że ich zeznania trzeba weryfikować. Natomiast wydaje mi się, że one są wiarygodne, bo pan Cichocki ma na potwierdzenie tego sporo zebranych maili, smsów i nagrań - odpowiedział Giertych, dodając: każdy świadek koronny ma interes w tym (żeby zeznawać), ja nie zajmuję się oceną moralną świadków koronnym, jestem adwokatem. Mnie interesuje tylko to, czy mówi prawdę.

Artykuł w trakcie aktualizacji