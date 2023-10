"My, wojsko jesteśmy narzędziem w rękach polityków. My, generałowie szczególnie jesteśmy narzędziem w rękach polityków, bo jako generałowie im wyższe stanowisko mamy, tym bliżej polityków jesteśmy. Ze swojego doświadczenia od razu informuję, że nie jesteśmy do tego absolutnie przygotowani. Biorę za to całkowitą odpowiedzialność. Niestety zdarza się, że często występują sytuacje, gdzie jest rozbieżność poglądowa. Wtedy właśnie arbitrem powinien być zwierzchnik sił zbrojnych" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Kraszewski.

