"Najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że atak przyszedł z Rosji. Rosyjskie ataki odbywają się od dłuższego czasu w wielu krajach. Prawdopodobnie minister Dworczyk i inni padli ofiarą tych ataków" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Gdula, pytany o atak hakerski na internetowe konta szefa KPRM Michała Dworczyka. "Rządzący przygotowali teatr. Niczego ważnego się nie dowiedzieliśmy na tajnym posiedzeniu" - ocenił.

Czy senatorowie Lewicy będą głosowali za kandydaturą Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich? Już zapowiedzieli, że będą głosowali przeciw. Ma to sens. Pani Staroń - w porównaniu np. do profesora Wiącka - nie jest postacią, która się w moim przekonaniu nadaje na Rzecznika Praw Obywatelskich - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Gdula. Ona ma dużo dobrej woli, ale nie ma wiedzy prawniczej, nie ma wykształcenia odpowiedniego. Na przesłuchaniach nie zaprezentowała się od dobrej strony - dodał. To nie jest wcale takie pewne, że Lidia Staroń nie przejdzie w Senacie - zastrzegł gość RMF FM.