"W moim przekonaniu kampania wyszła, chociaż wynik jest słaby" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Gdula, pytany o start Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich. "Bardzo wyraźnie pokazaliśmy program Lewicy, zgłosiliśmy ustawy - np. o równości małżeńskiej" - tłumaczył. "Kampania udała się, sytuacja zadecydowała o tym, gdzie jesteśmy" - przekonywał.

Maciej Gdula / /Łukasz Gągulski / PAP

Wybory stały się plebiscytem. To jest dzisiaj pytanie, czy Duda zostaje w pałacu, czy Duda pałac opuszcza - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Gdula. W tych wyborach bardzo często ludzie zmieniali swoje preferencje. Ponad 50 proc. ludzi zmieniło kandydata/kandydatkę, na którą miało głosować - zauważył. Być może powinniśmy się zastanowić nad sposobem funkcjonowania partii. Lewica to są trzy partie. Inne ugrupowania mają jednego lidera. Łatwiej jest im postawić na lidera i go napompować. My stoimy na trzech nogach - tłumaczył gość RMF FM.





Wideo youtube