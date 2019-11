„Wybierzemy go w gronie trzech partii. Wiosna, Razem i SLD zdecydowały, że to będzie wspólny kandydat – to najważniejsze. Myślę, że będzie to na przełomie grudnia i stycznia” – tak o sposobie i terminie wyboru kandydata Lewicy na prezydenta mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski. Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy przyznał, że Robert Biedroń jeszcze nie zdecydował czy będzie chciał wziąć udział w wyborach prezydenckich. „My namawiamy i Zandberga, i Biedronia, ale ta lista się na pewno na tej dwójce nie zamyka. Mówiłem wielokrotnie – nawet u pana tutaj – że jest kilkoro fajnych kandydatek i kandydatów. Kilka dni, tygodni potrzeba na zamknięcie tych rozmów. Dzisiaj na Lewicy jesteśmy gotowi na kandydata i kandydatkę, która będzie reprezentowała wszystkie nasze stanowiska. Zrobimy to na pewno, kandydat nasz będzie, ale nie jesteśmy Platformą, nie pójdziemy drogą żadnych prawyborów. Mamy swoje ciała statutowe i na tym zamykamy”.

W 2020 roku nowa partia i nowa nazwa?

Struktura organizacyjna. Razem powiedziało, że założyli partię i wiele osób w Razem chce jeszcze samodzielnie funkcjonować w ramach tej partii - tak na pytanie o to, co stanęło na przeszkodzie połączenia SLD i Razem odpowiedział w Porannej rozmowie RMF FM Krzysztof Gawkowski. Dopytywany, czy między członkami SLD i razem nie ma sympatii, odpowiedział: Lubimy się i się przytulamy, tylko mniej. Gość Roberta Mazurka zdradził też, że najprawdopodobniej po połączeniu SLD i Wiosny powstanie nowa partia z nową nazwą.

"Woda wokół prezesa Banasia jest coraz bardziej mętna"

Tematem rozmowy było też wczorajsze oświadczenie Mariana Banasia. Prawo i Sprawiedliwość - widać wyraźnie - ma duży kłopot z panem prezesem Marianem Banasiem. Wczorajsze zeznania pokazują, że woda wokół pana prezesa jest coraz bardziej mętna i wszystko na to wskazuje, że miejsce pana Banasia jest bardziej w więzieniu, niż w gabinecie prezesa NIK. Dzisiaj klub parlamentarny Lewicy złoży oficjalny wniosek do premiera Morawieckiego o odtajnienie raportu CBA, żeby cała opinia społeczna mogła poznać to czego nie ma czasu przeczytać pan premier, czyli raport.

"Związek mężczyzny i mężczyzny, kobiety i kobiety, to jest według nas małżeństwo"

W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa o projekty, które Lewica złoży w kolejnych tygodniach. Czy będzie to ustawa legalizująca marihuanę w Polsce? Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne. (...) Wierzę, że będziemy w stanie wydyskutować taką opcję, która w 2020 roku (pozwoli nam złożyć taki projekt - RMF FM) - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

Pytany o ustawę o równości małżeńskiej zakładającej legalizację małżeństw osób tej samej płci Gawkowski stwierdził, że trwają konsultacje w tej sprawie. Jesteśmy dziś jedynymi w polskim parlamencie, którzy mają odwagę powiedzieć, że związek mężczyzny i mężczyzny, kobiety i kobiety, to jest według nas małżeństwo i powinniśmy do tego dopuścić. PO i nikt inny tego nie mówi. A my to odważnie mówimy - przekonywał. Czy Lewica zaproponuje adopcję dzieci przez małżeństwa tej samej płci? Nie ma tego dzisiaj w naszym projekcie - zadeklarował gość RMF FM.

Robert Mazurek, RMF FM: Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Jak wybierzecie kandydata lewicy na prezydenta?

Krzysztof Gawkowski: Mądrze.

A jakieś szczegóły?

Wybierzemy go w gronie trzech partii.

W gronie trzech tenorów?

Wiosna, Razem i SLD zdecydowały, że to będzie wspólnie kandydat - i to jest najważniejsze. Myślę, że to jest przełom grudnia i stycznia i kandydat również będzie dobry.

Na Sylwestra. To może być naprawdę wystrzałowy Sylwester.

Nie chciałby pan na taką imprezę iść z kandydatem Lewicy??

Nie, bo będzie mi się kojarzyło pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Narodowej.

Ale to dawne czasy. Teraz będzie fajnie, będziemy fajerwerki odpalali. Obiecuję, że będzie dobry albo dobra (kandydat lub kandydatka, przyp. RMF24).

Czy Robert Biedroń się już zdecydował?

Jeszcze nie.

Nie wiadomo, czy będzie kandydował. A Adrian Zanberg? Może on.

My namawiamy i Zanberga i Biedronia, ale ta lista się na pewno na tej dwójce nie zamyka. Ja mówiłem wielokrotnie, nawet u pana tutaj, że jest kilkoro fajnych kandydatów i kandydatek..

To może Sylwia Spurek.

Kilka dni, tygodni potrzeba na zamkniecie tych rozmów.

To byłby fajerwerki.

Dzisiaj na Lewicy jesteśmy gotowi na kandydata i kandydatkę, która będzie reprezentowała wszystkie nasze środowiska. Zrobimy to na pewno, nasz kandydat będzie, ale nie jesteśmy Platformą. Nie pójdziemy drogą żadnych prawyborów, mamy swoje ciała statutowe i na tym zamykamy.

Czyli nie będzie prawyborów i nie wiadomo, czy to będzie Adrian Zanberg, czy to będzie Robert Biedroń.

Nie wiadomo, ale obydwoje są fajni.

Obydwoje są fajni, ale żaden nie jest kobietą - chyba.

Ja myślę, że ma pan dużo racji.

Że chyba?

Nie, że na pewno.

Dobrze, na razie wiemy tyle - przynajmniej, jeśli wierzyć zapowiedziom - że Wiosna zniknie w otchłaniach, w uścisku SLD. Będzie zjednoczenie partii.

A ja uważam, że jeżeli partie się chcą przytulać, to bardzo dobrze.

A te amory skończą się wchłonięciem.

Nie, myślę, że to się skończy połączeniem - to jest początek drogi.

Wie pan jak się łączy słoń z mrówką?

Kto tutaj jest słoniem, a kto mrówką? Więc jeżeli popatrzymy sobie na SLD i Wiosnę, wprowadziły odpowiednio - SLD 24 posłów i posłanek, Wiosna 19 osób.

Ale SLD ma pieniądze.

Zdecydowaliśmy jeszcze przed wyborami, że rozpoczniemy ten proces. Jest wstępna zgoda. 14 grudnia mamy konwekcję Wiosny, będzie też konwencja SLD. Spotykamy się wspólnie, żeby przekażą naszym koleżankom i kolegom w całej Polsce jaki jest na to plan. Jeżeli będzie zgoda, to myślę, że na początku przyszłego roku jest szansa na takie połączenie.

Na początku przyszłego roku jest szansa na połączenie. Ale dlaczego tych dwóch partii? Dlaczego nie szerzej? Czemu np. nie połączycie się z innymi siłami? Choćby takimi papierowymi, jak Unia Pracy i parę innych.

To nie jest tak, że trzeba się łączyć na siłę. Była deklaracja przed wyborami, że chcemy razem - Wiosna i SLD - o tym rozmawiać. Razem - teraz mówię o partii Andriana Zanberga powiedziała, że dzisiaj nie jest ten czas, ale nic nie wykluczamy. Miał być klub.

To będzie nowa partia? Nowa nazwa?

A jeszcze panu wszystkiego nie zdradzę, ale wszystko na to wskazuje, że tak.

Zostanie wyprowadzony sztandar SLD, a czy Wiosna ma swój sztandar?

No nie ma jeszcze - nie dorobiła i się nie dorobi. Pan od tego zacząć, że my sztandar będziemy wyprowadzali. Nie.

Nie, nie chciałem od tego zacząć, rozmawiamy już dobrych parę minut.

To zdradzę panu jakąś tajemnicę. Wprowadzimy nowe sztandar.

Nowy sztandar. A kto będzie chorążym?

Nie wiem kto będzie chorążym, a może będzie kilkoro chorążych.

Albo nawet chorążyna.

Ale dlaczego nie? Ja uważam, że dzisiaj jest tak dużo posłanek Lewicy wspaniałych, że to jest krajobraz tego, jak Lewica wprowadziła fajne osoby do Parlamentu.

Panie pośle, skoro jesteście w jednym klubie, to czemu z partią Razem nie możecie również się jednoczyć? Co was dzieli?

Nic.

Nic was nie dzieli?

Struktura organizacyjna. Razem powiedziało, że założyli partię i wiele osób w Razem chce funkcjonować samodzielnie w ramach tej partii.

Wy się nie lubicie?

Lubimy się i się przytulamy.



