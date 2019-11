Platforma Obywatelska przygotowuje wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek po nocnym głosowaniu w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądowniczej. Posłowie wybrali posłów PiS Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego. Głosowanie miało burzliwy przebieg. Opozycja mówi o oszustwie. Chodzi słowa, jakie padły z ust posłanki PiS Joanny Borowiak: "Trzeba anulować, bo przegramy". Stenogram opublikowany na stronach Sejmu potwierdza to, co pojawiało się w relacjach dziennikarzy RMF FM z nocnych obrad w parlamencie. Niektórzy posłowie zgłaszali problemy z systemem do głosowania.

