"W tej chwili mamy do czynienia niewątpliwie z fake newsami, które są inspirowane przez Rosję. One są często powtarzane może przez nawet nieświadomych ludzi w internecie, w mediach społecznościowych, często są to jednak konta, które są specjalnie założone" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Gwozdowska z portalu fakehunter.pap.pl.

Anna Gwozdowska z portalu fakehunter.pap.pl / Karolina Bereza / RMF FM

Jak dodała, w trakcie pandemii pojawiało się dużo nowych kont na Twitterze. "I ci ludzie - nawet nie wiem, czy to są ludzie - ale oni powtarzają dezinformacje" - podkreśliła.

"Rosjanie w Polsce nie potrzebują Russia Today, czy jakiejś innej swojej dużej tuby propagandowej, które mają na Zachodzie, tylko wystarczy, że sączą te informacje na jakichś mały portalach, na jakichś profilach w mediach społecznościowych. I to często rezonuje tak potężnie, że dociera do wielu ludzi" - zaznaczyła.

"Wydaje mi się, że Rosjanie odkryli, że wystarczy działać na pewne emocje i ludzie tracą czujność. Np. jeśli działają na emocje typu: 'Ukraińcy nam zabiorą pracę, są uprzywilejowani', tego typu rzeczy, to internauta traci czujność, nie sprawdza źródła, nie zastanawia się, czy to konto w ogóle istnieje, od kiedy istnieje i czy warto to powtarzać. Ludzie nie znają rosyjskiego, nie znają cyrylicy, nie znają też ukraińskiego i dlatego bardzo łatwo się nabierają. Pojawiają się filmiki z Ukrainy, trzeba znać choć trochę rosyjski, żeby wiedzieć, że to, co jest w komentarzu, jest nieprawdą" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Jak podkreśliła, ostatnio pojawia się w sieci sporo informacji, że np. wojny właściwie nie ma.

"Krąży w tej chwili w sieci filmik rzekomo nakręcony przez Anglika, z którego wynikałoby, że podróżując z Warszawy przez Lwów do Kijowa, przekonał się, że praktycznie nie ma żadnych działań wojennych, nie ma uchodźców i że wszystko jest po prostu fikcją medialną. Dowodem na to ma być np. pojawianie się w tym filmiku co pewien czas jakiejś ekipy filmowej, których przecież na granicy jest mnóstwo. Jak tak dobrze się dogrzebać, to okazuje się, że jest to filmik nakręcony przez Serba i puszczony najpierw w internecie serbskim, na ich stronie, która jest prorosyjska i dopiero potem pojawia się np. w Polsce" - podkreśliła.

Z fake newsów możemy się też dowiedzieć np. że Kaczyński i Morawiecki wcale nie byli w Kijowie. "Ponieważ ktoś się doliczył, że ta podróż trwała zbyt krótko, chociaż właściwie nikt z nas nie wie do końca, kiedy premier z wicepremierem rzeczywiście wyjechali i to był główny argument w tego typu fake'ach, które się pojawiały - że podróż trwałą zbyt krótko. Mimo że można było np. sprawdzić, że kiedy normalne połączenia PKP z Kijowem funkcjonowały, to podróż trwała ok. 20 godzin" - zaznaczyła.

Skłócanie nas z Ukraińcami w internecie jest teraz powszechne

"Skłócanie nas z Ukraińcami jest w tej chwili powszechne. Jest cała masa takich fake’ów i jestem przekonana, że to nie dzieje się oczywiście przypadkiem i nie warto ulegać, np. informacji, że wyrzucani są uczniowie z internatów w Toruniu, po to, żeby zrobić miejsce Ukraińcom" - mówiła w internetowej części Porannej Rozmowy w RM FM Anna Gwozdowska.

Robert Mazurek przytoczył też jedną z informacji pojawiających się w czasie, gdy w Sejmie uchwalana była specustawa o pomocy Ukraińcom. Niektórzy mieszkańcy Chełma dostali informację SMS-em o treści: "Jak się weźmie uchodźców do domu, to musi się ich trzymać przez 1,5 roku. Jest taka ustawa". "Ale ten okres można przedłużyć, więc proponowałabym nawet pięć" - śmiała się Gwozdowska.

Ale fake newsy nie zawsze są tylko negatywne, równie dobrze mogą przekazywać pozytywne treści. "Trzeba być ostrożnym i jeżeli słyszymy, że zginęło ileś tam rosyjskich żołnierzy - oni na pewno giną - ale trzeba być oczywiście świadomym, że w tej wojnie informacyjnej Ukraińcy też muszą: po pierwsze podtrzymywać na duchu swoich żołnierzy, po drugie - zająć jakąś pozycję negocjacyjną z Rosjanami na przyszłość. Trzeba być więc ostrożnym. Natomiast o wiele bardziej szkodliwe są te fejki, które są zaadresowane do nas i mają nas przekonać, że nie ma wojny" - mówiła Gwozdowska.

