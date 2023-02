Czesław Michniewicz może przenieść się do Szkocji. Jak informują tamtejsze media, były selekcjoner reprezentacji Polski jest zainteresowany pracą w Aberdeen.

Czesław Michniewicz / PAP/Newscom

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza wyszła z grupy na mundialu w Katarze. Mimo to jego kontrakt, wygasający wraz z końcem ubiegłego roku, nie został przedłużony.

Teraz - jak podaje "The Press and Journal" - Michniewicz może przenieść się do Szkocji. Dziennik napisał, że władze Aberdeen F.C. są zasypywani aplikacjami od trenerów po tym, jak klub pożegnał się z dotychczasowym menedżerem, Jimem Goodwinem.

Co prawda, od Michniewicza podanie nie wpłynęło, ale były selekcjoner reprezentacji Polski jest zainteresowany objęciem tego stanowiska. Według doniesień dziennika, także Michniewicz jest na radarze klubu.

Asystent polskiego szkoleniowca Kamil Potrykus potwierdził, że Michniewicz jest gotowy do rozmów ze szkockim zespołem.

Jeśli Aberdeen byłoby zainteresowane, to przylecimy na rozmowy. To dobry klub, z fantastyczną historią i wspaniałymi trenerami w przeszłości, takimi jak Sir Alex Ferguson - powiedział Potrykus.

Czesław Michniewicz chce się spotkać i o tym porozmawiać. Uważamy, że Szkocja to dobra liga - dodawał.

Aberdeen - po 23 kolejkach - zajmuje 7. miejsce w lidze. Zespół odniósł 9 zwycięstw, ma na swoim koncie 2 remisy i 12 porażek.