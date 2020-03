Daniel Obajtek, prezes Orlenu: Na naszych stacjach zawsze będzie benzyna

„Firma pracuje, działa obsługuje rynek, co jest bardzo ważne. Wszystkie stacje benzynowe działają, pracują prawidłowo. Jest to nie tylko praca, ale generalnie zabezpieczenie bezpieczeństwa paliwowego” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. “Na naszych stacjach zawsze będzie benzyna, jesteśmy zabezpieczeni, zabezpieczone są pewne źródła dostaw” – dodał szef koncernu paliwowego.

Obajtek został też zapytany o płyn dezynfekujący, który jest produkowany przez koncern. W ciągu 10 dni uruchomiliśmy linie, które produkują bardzo duże ilości płynu. (...) Już pod koniec tygodnia pojawią się płyny litrowe, może do dwóch tygodni pojawią się płyny półlitrowe - zadeklarował.

Orlen ustalił taką cenę, żeby była ona przyzwoita. Dziś jest to najtańsza cena na rynku. Częściowo na tym nie zarabiamy, to co dajemy do Agencji Rezerw Materiałowych - to nie zarabiamy. Przy sprzedaży detalicznej przy bardzo niewielkim zysku - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Orlen chce pozyskać milion masek

Prezes Orlenu dodał też, że firma stara się pozyskać milion masek, które wkrótce mają trafić do Polski. Staramy się nabyć ponad milion sztuk masek, dzięki kontaktom międzynarodowym i sądzę, że do półtora tygodnia około miliona masek trafią do Polaków - powiedział.



Na końcu rozmowy Obajtek zadeklarował, że Orlen nie zrezygnuje ze sponsorowania Roberta Kubicy. Orlen nie zrezygnuje ze sponsorowania Kubicy, mało tego - Orlen coraz bardziej rozszerza inwestowanie w sport - dodał.