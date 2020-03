Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Daniel Obajtek. Prezesa PKN Orlen zapytamy o sytuację na rynku w czasie pandemii koronawirusa - czy na stacjach może zabraknąć paliwa?

Daniel Obajtek / PAP/Darek Delmanowicz /

Nie zabraknie też tematu płynu do dezynfekcji, który od niedawna produkuje państwowy koncern. Kiedy w sprzedaży dostępne będą litrowe butelki tego płynu do użytku osobistego?



Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w czwartek o 8:02 w RMF FM i na RMF24.pl!