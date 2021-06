„Chciałbym, żeby jak najwięcej rodziców skorzystało (z możliwości zaszczepienia swoich dzieci przeciw Covid-19), dlatego też rozpoczynamy akcję informacyjną w przyszłym tygodniu we wszystkich szkołach na temat tego, co dają szczepienia: poczucie bezpieczeństwa, ale też szansę na to, że od przyszłego roku szkolnego będziemy cały czas w trybie stacjonarnym, bez konieczności odchodzenia na tryb hybrydowy czy zdalny” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

