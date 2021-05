„Rozmawialiśmy z Ramanem (Pratasiewiczem) o tym, że nie warto przelatywać nad Białorusią (…), ale nikt nie spodziewał się, że reżim odważy się na taki akt terroryzmu międzynarodowego: porwanie samolotu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Sciapan Puciła – białoruski opozycjonista, bloger, współtwórca kanału NEXTA. „Dostajemy setki pogróżek, szczególnie po zatrzymaniu Ramana. Takie same dostawaliśmy w sierpniu w trakcie największych protestów, teraz to powróciło. Mówią, że Raman ma szczęście, że dotarł na Białoruś i żyje – my już nie dotrzemy, nas zastrzelą od razu w Warszawie” – relacjonuje. Mówi również, że „chyba przyzwyczaił się już do strachu”. „Nigdy nie czuję się bezpiecznie i zawsze muszę uważać – bardziej niż inni” – przyznaje Sciapan Puciła.

REKLAMA