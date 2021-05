"Z raportów i analiz prawnych kancelarii premiera wynika, że nie ma podstaw do tego, aby obawiać się jakichkolwiek reperkusji wobec wszystkich tych, którzy podjęli decyzję o przygotowaniu wyborów (korespondencyjnych – red.)" – tak Andrzej Adamczyk z PiS komentuje zapowiedź szefa NIK Mariana Banasia o złożeniu kolejnych zawiadomień do prokuratury w tej sprawie. Banaś mówił o tym w wywiadzie dla RMF FM.

"To nie jest prawomocny wyrok sądu" - tak minister infrastruktury tłumaczy w Porannej rozmowie w RMF FM, dlaczego od 2 lat i 8 miesięcy nie wykonuje wyroku sądu. Chodzi o nakaz odtajnienia pracy magisterskiej Adamczyka wydany w 2018 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

"Dotrzymuję słowa" - zapewnia Adamczyk dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka i obiecuje wspólne czytanie jego pracy magisterskiej. "Będziemy mogli porównać poziom napisanych prac" - dodaje. I podkreśla: "To ja zdecyduję o tym, kiedy to nastąpi".

"Nie lekceważę wyroku sądu. Nie lekceważę wymiaru sprawiedliwości" - zarzeka się minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, Adamczyk w wieku 57 lat zdobył tytuł magistra w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, oddział w Olkuszu. Tytuł jego pracy magisterskiej do tej pory nie jest znany.

Co z autostradami w Polsce?

O pracach na "jedynce" między Częstochową a Łodzią minister infrastruktury mówi: "Postępują dynamicznie". Andrzej Adamczyk ma nadzieję, że w 2022 roku autostrada A1 od Trójmiasta do polskiej granicy z Czechami będzie gotowa. "Na pewno będzie dostępna dla wszystkich użytkowników" - obiecuje w RMF FM.

Co z autostradą, która miała biec od granicy z Niemcami po Białoruś? "Gdyby nie opóźnienie w wydaniu przez Warszawę terenu pod tunel na Ursynowie, prace szłyby szybciej" - tłumaczy Adamczyk.

Andrzej Adamczyk: Budowa CPK ruszy w 2023 r.

"Zdarza się na każdej budowie i na każdym zleceniu, że trzeba rozwiązać umowę z nierzetelnym wykonawcą - mówił Andrzej Adamczyk o opóźnieniu w budowie drogi S5 z Poznania do Grudziądza. "Do Bydgoszczy (pojedziemy - red.) w 2021 r., Bydgoszcz-Grudziądz -2022 r. Z tym opóźnieniem te realizacje będą gotowe" - obiecywał minister infrastruktury.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o harmonogram budowy CPK. Czy budowa ruszy w 2023 r.? "To bardzo ambitny harmonogram, on nadal obowiązuje. Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK potwierdził ten termin. 2023 r. to rok, w którym te procesy zostaną rozpoczęte. Czyli nie bardzo mozolne przygotowanie inwestycji, ale już rozpoczęcie budowy" - odpowiedział Adamczyk.

