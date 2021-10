„Nie można zamknąć kopalni. Kopalni nie zamyka się z dnia na dzień. Nie tylko dlatego, że jest ogromny problem z bezpieczeństwem energetycznym. Jeżeli nie możemy zamknąć kopalni, to nie możemy płacić kary. Jest to kara za to, że nie możemy zamknąć kopalni” - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anna Zalewska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, była minister edukacji.

