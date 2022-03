"To jest w końcu rola jego życia" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim Oksana Zabużko. "Śmialiśmy się z niego - należałam do tej mniejszości wyborców ukraińskich, która wiosną 2019 r. chwyciła się za głowę i powiedziała: wstyd, hańba" - przyznała. "Zełenski, aktor zawodowy, który poszukiwał poprawnej roli dla siebie, świetnie w tej roli się popisuje i to jest to, czego potrzebuje kraj" - dodała ukraińska pisarka, eseistka i poetka. Zauważyła, że Zełenski, apelując o bezpośrednie rozmowy z rządzącym Rosją Władimirem Putinem, "mówił jak chłopak z Pragi". "Takiego dyskursu wojny przedtem nie było między osobami najwyższej rangi" - oceniła.

To maniak i terrorysta - tak przywódcę Rosji Władimira Putina określa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Oksana Zabużko. Ja Putina na forum pisarzy europejskich porównywałam z Hitlerem w Berlinie 8 maja 2014 r. Wtedy wyłączono mi mikrofon. Na sali siedział Steinmeier i z przerażeniem i osłupieniem na mnie patrzono. Nikt wtedy nie używał w Europie podobnego języka - wspominała. Trzeba było 8 lat, żeby zrozumieć, że może nawet jest gorszym ucieleśnieniem zła. Hitler nie miał internetu, nie miał tych środków zagłady na skalę masową, które posiada Putin - podkreślała rozmówczyni Piotra Salaka.

Ukraińcy są spokojni i jednocześnie wściekli. przed 24 lutego napięcie wzrastało. Nie powiem, że nie spodziewaliśmy się jakiegoś paskudztwa - nie do tego stopnia oczywiście - podkreśliła rozmówczyni Piotra Salaka.

Piotr Salak: Gdy słuchaliśmy w serwisie informacji o tym, że Wołodymyr Zełenski chce rozmawiać z Putinem, pani się szczerze z tego śmiała, co mówił prezydent Ukrainy. Dlaczego?

Oksana Zabużko: Nie śmiałam się z tego, co mówił. Śmiałam się z tego, jak on to mówił. Tego nie potraficie docenić - to jest "lost in translation", zgubione w tłumaczeniu.

Co uciekło w tym tłumaczeniu? Jakaś ironia, drwina?

Nie, on mówił jak - wiem, że to taka dzielnica w Warszawie, która ma złą reputację...

Rozumiem - jak chłopak z ulicy?

Chłopak z Pragi. "Precz z naszej ziemi. Usiądź, dlaczego się boisz?"... Dzieciństwo Zełenskiego gdzieś w takiej dzielnicy upłynęło. To naprawdę zabawne... Wojny hybrydowe i jakiekolwiek tego pomylonego XXI wieku - oczywiście wariactwo, dzieją się rzeczy niesamowite, o których będą jeszcze tomy i tomiki spisane potem, kiedy zwyciężymy... Takiego dyskursu wojny przedtem nie było między osobami najwyższej rangi, między prezydentami walczących krajów.

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem także prezydenta Zełenskiego - tego, jak on mówi, jak się wypowiada, jak się zachowuje. Tak jak całej Ukrainy. Pani też jest pod tym wrażeniem?

Ja trochę inaczej na to patrzę. Rozumiem, że to jest w końcu rola jego życia. Śmialiśmy się z niego.

Śmialiśmy się - pani też się trochę podśmiewywała z niego?

Nie trochę - należałam do tej mniejszości wyborców ukraińskich, która wiosną 2019 r. chwyciła się za głowę i powiedziała: wstyd, hańba.

A dzisiaj mamy męża stanu.

W tych czasach przełomowych i naprawdę tragicznych, decydujących dla losów narodu, kraju, państwa, okazuje się, że każdy robi to, co umie najlepiej i że właśnie to przydaje się... Zełenski, aktor zawodowy, który poszukiwał poprawnej roli dla siebie - przecież ma ambicje, świetnie w tej roli się popisuje i to jest to, czego potrzebuje kraj.

To jest taką życiowa rola, za którą cały świat bije mu brawo. Widziała pani jego przemówienie w Parlamencie Europejskim - dostał standing ovation. Cała Ukraina dostaje standing ovation. Jak patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy dramatyczne zdjęcia, kiedy rozdzielane są rodziny. Mężczyźni zostają, kobiety z dziećmi wyjeżdżają. Nie widzimy paniki. Wszyscy są spokojni i przygotowani.

