"Rekonstrukcja jest uzasadniania usprawnieniem procedur, uskutecznieniem działania. Pytamy, jakie są wskaźniki, na jakiej podstawie ktoś wskazuje, że ten czy inny resort działa mnie efektywnie niżby mógł" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister środowiska Michał Woś, pytany o rekonstrukcję rządu. "To jest prawo kierownictwa politycznego państwa, żeby tak ukształtować rząd, żeby możliwie najskuteczniej realizował program. To jest zawsze zrozumiałe" - dodał, odnosząc się do możliwego połączenia resortów środowiska i klimatu - ten ostatni utworzono przy okazji poprzedniej rekonstrukcji rządu.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Woś: Rekonstrukcja jest uzasadniania usprawnieniem procedur

Jesteśmy bardzo lojalnym koalicjantem. Uzgodniliśmy, że ani my z PiS-u nie będziemy nikogo zachęcać do tego, żeby zasilił szeregi Solidarnej Polski, ani Prawo i Sprawiedliwość czy Porozumienie nie będzie takich zachęt wobec naszych posłów wysuwać - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister środowiska Michał Woś pytany o zapowiadane transfery do Solidarnej Polski. Wewnątrz Zjednoczonej Prawicy mamy uzgodnioną wobec siebie, bardzo lojalną, dobrą współpracę. Nie było lepszego projektu politycznego w ciągu ostatnich 30 lat najnowszej historii Polski niż Zjednoczona Prawica - dodał.

Na pewno poważną. Ostatnio to było zdaje się około 10 mln zł - powiedział minister środowiska Michał Woś zapytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, jaką karę zapłaci Warszawa za awaryjny zrzut ścieków do Wisły. "Sytuacja jest bardzo poważna. To jest kolejny już raz katastrofa ekologiczna. O ile za pierwszym razem można mówić o jakiejś formie awarii, że trzeba jak najlepiej działać, to teraz się okazuje, że mimo próśb, napomnień rządu, mimo wskazywania alternatyw, okazuje się, że kolejna awaria i znowu mamy miliardy litrów ścieków w Wiśle - dodał. Dopytywany, czy kara może wynieść nawet 50-100 mln zł, Woś odparł: "Tak, jest możliwe. Przepisy umożliwiają nałożenie takiej kary". Jej wysokość, jak dodał minister ma zależeć "od stopnia zanieczyszczenia i zaniedbania".

Michał Woś winą z awarię oczyszczalni obarczył też władze Warszawy. Odpowiednio wykonane kanały przesyłowe, rury położne pod dnem Wisły wytrzymają, tylko tutaj trzeba skutecznie prowadzić i nadzorować inwestycję. A niestety układ towarzyski PO, który Warszawą rządzi, nie dopełnił obowiązków, nie dopilnował tego, żeby ta inwestycja była dobrze zrealizowana - mówił minister.

Marcin Zaborski pytał o projekt zmian w konstytucji, który kilka lat temu przedstawiła Solidarna Polska. Jej politycy proponowali wówczas likwidację Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów. Czy dziś te postulaty pojawiają się w czasie negocjacji koalicyjnych wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Jesteśmy w pewnych realiach politycznych. Koalicja ma to do siebie, że się osiąga pewne kompromisy. To nie jest element, o którym najszerzej rozmawiamy w czasie tych rozmów koalicyjnych - odparł Woś.

W programie padło też pytanie o zgłaszany przez ekologów pomysł przekształcenia całej Puszczy Białowieskiej w park narodowy. Czy aktywistów udało się przekonać ministra środowiska do tej koncepcji? Parki narodowe to wcale nie jest najwyższa forma ochrony przyrody. Oczywiście być może wielu się tak wydaje. Ale parki narodowe także prowadzą chociażby wycinkę drzew, duża część parków opiera na tym swoje dochody" - stwierdził Woś. Dodał też ,że "to jest obojętne, czy tym będzie zarządzał park narodowy, czy Lasy Państwowe".