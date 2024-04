​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Wojciech Lorenz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert ds. NATO, odstraszania jądrowego i konwencjonalnego oraz polskiej polityki bezpieczeństwa. Zapytamy go m.in. o Nuclear Sharing, czyli program współdzielenia broni jądrowej w ramach NATO. Rozbieżne zdania na ten temat mają prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Kto ma rację?

Wojciech Lorenz / Piotr Szydłowski / RMF FM

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padną także pytania o europejską tarczę przeciwlotniczą. W tym temacie prezydent i rząd również się różnią. Czy Polska powinna dołączyć do państw Europy, które budują kopułę European Sky Shield Initiative?

Wojciech Lorenza zapytamy też o spóźnioną pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Lepiej późno niż wcale, ale czy nie jest za późno? Czy pieniądze, które przekażą USA, zmienią niekorzystny dla Ukrainy układ sił na froncie?

