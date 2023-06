"Doszło do masowego zalania wielkiej części ziem, co ma dramatyczne humanitarne skutki (...) natomiast doprowadza to również do destabilizacji poziomu wody w reaktorach, które są w Zaporożu, w elektrowni jądrowej i doprowadza to do zwiększenia się potencjalnego niebezpieczeństwa nuklearnego" - tak o skutkach wysadzenia tamy w Nowej Kachowce mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Aleksandra Wiśniewska - szefowa misji humanitarnych i aktywistka społeczna, która przez 12 miesięcy pracowała w Ukrainie.

Aleksandra Wiśniewska / Karolina Bereza / RMF FM

6 czerwca w Nowej Kachowce doszło do eksplozji, która zniszczyła zaporę znajdującą się na zbiorniku wodnym. W wyniku rozlania się gigantycznych mas wody, doszło do katastrofy ekologicznej i humanitarnej. Zalane są wsie i miasta. Źródła wody pitnej są zanieczyszczone, a na terenach w obwodzie chersońskim trwa ewakuacja ludności cywilnej. Śledztwo w sprawie zniszczenia tamy wszczął Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Jak twierdzi Aleksandra Wiśniewka, powódź to nie jedyne co grozi ludności we wschodniej Ukrainie.

To ekstremalnie cyniczne i niedopuszczalne złamanie prawa humanitarnego i praw wojny, bo wojna ma swoje prawa - o czym często zapominamy. To prawa normatywne i nie mają często przełożenia na rzeczywistość. Doszło do masowego zalania wielkiej części ziem, co ma dramatyczne humanitarne skutki. Natomiast doprowadza to również do destabilizacji poziomu wody w reaktorach, które są w Zaporożu, w elektrowni jądrowej i doprowadza to do zwiększenia się potencjalnego niebezpieczeństwa nuklearnego - tłumaczy Wiśniewka, dodając, że przez cały zeszły rok zespoły zajmujące się pomocą humanitarną miały przy sobie tabletki z jodem - w razie sytuacji, w której doszłoby do destabilizacji reaktorów jądrowych lub ataku przy użyciu taktycznej broni jądrowej we wschodniej części Ukrainy.

To zagrożenie, które ciągle jest realne w tamtym rejonie - dopytywała dziennikarka.

Oczywiście. Mamy nadzieję, że to zagrożenie tylko na poziomie deklaratywnym, ale ono zawsze jest i podejrzewam, że gdyby rzeczywiście doszło takiej eksplozji, to polityczne reperkusje byłby dużo poważniejsze niż biologiczne. Ale doprowadziłoby to do niepokojów i ruchów ludności nie tylko w Ukrainie .

Miliony ludzi zagrożonych

Kazimiera Szczuka zwróciła uwagę na skalę katastrofy, która ma miejsce we wschodniej części Ukrainy.

Mówimy o bardzo dużej ilości ludzi, którzy stracili swoje domy, swoje uprawy, stracili perspektywy na to żeby żyć w godności przez najbliższe miesiące. Przez ostatnie pół roku byli ostrzeliwani, a teraz muszą uciekać, zostawiać swoje domy - mówiła aktywistka i tłumaczyła, że podobne wydarzenia miały miejsce w czasie wojny w Iraku, gdzie ISIS również sięgała po "hydroterroryzm" wysadzając tamy i terroryzując ludność wykorzystując do tego celu ograniczone zasoby wody.

Czyli Rosjanie działają jak terroryści - zapytała prowadząca?

Absolutnie. Brak słów - odpowiedziała Wiśniewska.



Rosjanie nie zdołają rzucić Ukraińców na kolana

Wysadzenie tamy i pozbawienie ludności takich zasobów wody, to próba rzucenia Ukraińców na kolana - tłumaczyła w RMF FM Aleksandra Wiśniewska.

Oczywiście, to będzie miało zupełnie odwrotne działanie. Duch Ukraińców i duch Ukrainek, jest wielkim duchem. Służyłam w różnych państwach, ale nigdy nie widziałam takiego narodu. To absolutny przywilej, że mogliśmy tam służyć. Mieliśmy zespół 220-230 Ukraińców i Ukrainek, które po całej linii frontu od Charkowa, po Donieck, Zaporoże, Mikołajów, Chersoń, Odessę, służą od 12 miesięcy z jednej strony zakładając bunkry w szpitalach onkologicznych, pediatrycznych, z drugiej strony mają 22 zespoły mobilne psychologiczno-medyczne. Budują też punkty ogrzewania na rosyjsko-ukraińskiej granicy, gdzie ludzie szukając drewna - staruszkowie - wpadają na miny w lasach. Masowo. To niezwykle odważni ludzie, którzy będą walczyć do ostatniej kropli krwi. Naszą bronią, ale swoją krwią - dodaje szefowa misji humanitarnych.