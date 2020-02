"Kilka milionów złotych wydamy na kampanię Roberta Biedronia" - mówi szef jego sztabu wyborczego Tomasz Trela. Pytany, skąd będą pochodziły te pieniądze, gość Marcina Zaborskiego odpowiada: Nie mamy subwencji jak PiS, czy PO. "Pieniądze będą pochodziły z SLD jako partii politycznej i liczymy na symboliczne wpłaty od obywateli" - tłumaczy.

W drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosuję na... Roberta Biedronia - deklaruje gość RMF FM.



Na pytanie, czy opozycja powinna trzymać się razem, aby pokonać Andrzeja Dudę, Tomasz Trela odpowiada: dziś jest to mało rozsądne. Zaczynamy kampanię wyborczą, każdy ma swój elektorat i każdy będzie go przekonywał - podkreśla gość Marcina Zaborskiego.



Czy Robert Biedroń podpisałby ustawę podnoszącą Polakom podatki? Nie spodziewam się - odpowiada gość Marcina Zaborskiego.



Jak dodaje: oczywiście będziemy rozmawiać o podatkach. Trzecia stawka podatkowa? Jestem realistą. Ten, kto zarabia dużo, powinien płacić więcej pieniędzy - zaznacza szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Nie odpowiada jednak konkretnie na pytanie - ile - jego zdaniem to dużo.

Pytany o ustawę wprowadzającą progresję podatkową Tomasz Trela, odpowiada: taki projekt przedłożymy i zobaczymy, co powie parlamentarna opozycja i koalicja.

Marcin Zaborski, RMF FM: Oczywista oczywistość, że zagłosuje pan w drugiej turze wyborów prezydenckich?

Tomasz Trela: Oczywista oczywistość, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosuję na Roberta Biedronia.

Dobrze, a jeżeli nie będzie w drugiej turze Roberta Biedronia, to będzie pan głosował?

Wie pan, przypominam sobie czas odkąd uzyskałem prawa wyborcze i chyba nie opuściłem ani jednych wyborów, więc teraz też pójdę zagłosować. Tylko jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę - chcę zagłosować na Roberta Biedronia.

To jasne, że tak pan będzie mówił, tylko ja pytam o coś innego. O to, czy opozycja powinna się trzymać razem pana zdaniem i ramię w ramię powiedzieć, że "stajemy na drodze Andrzejowi Dudzie i jeśli będzie trzeba, to zagłosujemy w drugiej turze na kandydata opozycji, nawet nie naszego".

Wie pan, dzisiaj opowiadanie takie, że opozycja będzie trzymać się i będzie szła ze sobą ramię w ramię jest moim zdaniem mało rozsądne, dlatego że rozpoczynamy kampanię wyborczą i każdy w tej kampanii ma równe szanse, i każdy ma takie same prawa. Każdy będzie przekonywał swój elektorat. My mamy tak przygotowaną kampanię wyborczą, że będziemy uciekać się do elektoratu oczywiście naturalnie lewicowego, ale też PiS-u, Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Ramię w ramię" możemy mówić po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Ja mam nadzieję, że będę mógł zaprosić pozostałych szefów sztabów i poprosić ich o poparcie dla Roberta Biedronia.

Czy Robert Biedroń jako prezydent podpisywałby ustawy podnoszące Polakom podatki?

Nie spodziewam się, żeby Robert Biedroń byłby skłonny podpisywać takie projekty ustaw...

Nawet jeśli Lewica przyniesie mu taki projekt i położy na biurko?

... jeżeli chodzi o podatki powszechne dla wszystkich. Oczywiście będziemy rozmawiać o różnych podatkach, są różne podatki w gamie naszej fiskalizacji w państwie. Jeśli dzisiaj miałbym powiedzieć i ocenić sytuację, to Robert Biedroń będzie ostatnią osobą, która będzie chciała złożyć podpis pod ustawą podnoszącą podatki.

Tyle że Lewica jest za tym, żeby najlepiej zarabiający płacili więcej do kasy państwa.

Tak, ale wie pan...

I Robert Biedroń to zablokuje jeśli będzie trzeba?

Pan mówi o systemie podatkowym, a nie wychwytuje indywidualny podatek...

Nie, pytam o podnoszenie podatków.

Wie pan, jeżeli mówimy o progresji podatkowej to powiem panu, że będę jednym z inicjatorów i autorów projektu ustawy jako wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy, który wprowadzi trzecią stawkę podatkową.

Ile by wynosiła ta trzecia stawka podatkowa?

To będziemy o tym mówić...

Powolutku. Wyższa niż dzisiejsze 32 proc.?

Jeżeli mówimy o trzeciej stawce podatkowej to tak, dlatego że ona powinna być wyższa, natomiast to będzie cały pakiet...

To nie jest takie oczywiste, proszę pozwolić. Przed wyborami parlamentarnymi mówiliście coś zupełnie innego. W tym studiu usłyszałem, że chcecie progresji, chcecie trzeciej stawki podatkowej, ale nie ponad 32 proc., tylko niżej, np. by było 10 proc., 17 proc., 32 proc. Szybko zmieniliście zdanie.

Ja mogę dzisiaj powiedzieć, że chciałbym, żeby podatek dochodowy wynosił 2 lub 5 proc., tylko że to będzie się nijak miało do realiów budżetów i spięcia całego budżetu. Ja jestem realistą i uważam, że ten, kto zarabia dużo powinien płacić nominalnie więcej pieniędzy.

A co to znaczy "dużo"?

Proszę być cierpliwym. Taki projekt ustawy przedłożymy i zobaczymy co powie parlamentarna opozycja i parlamentarna koalicja.

Ja konkretnie zapytam, bo nie tak dawno SLD chciało 40-proc. PIT dla zarabiających rocznie 200 tys. zł i więcej. To jest ten pomysł?

Ja nie udzielę dzisiaj odpowiedzi czy to będzie 200, 250 czy 300 tys. Czekamy na wyliczenia ekspertów, mamy powołany zespół ekspertów pozaparlamentarnych...

Wtedy nie było wyliczeń, kiedy program pisaliście?

Wie pan...