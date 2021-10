„Myślę, że premier zwariował po prostu. Takie słowa może powiedzieć ktoś albo głupi, albo ktoś, kto jest agentem, kto realizuje politykę Putina. Nie dosyć, że premier Morawiecki przemyślaną polityką Jarosława Kaczyńskiego wypycha nas z Unii Europejskiej, cokolwiek nie powiedzą, krok po kroku to robią, to jeszcze próbuje wywołać konflikt w Europie” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Szłapka, szef Nowoczesnej i poseł Koalicji Obywatelskiej. „Europa skonfliktowana jest na rękę Kremla i to jest prawda, którą znamy od wieków” – dodał.

Szłapka: Polityka PiS doprowadziła do tego, że wrogów mamy absolutnie wszędzie

Polityka PiS doprowadziła do tego, że wrogów mamy absolutnie wszędzie. To, że mamy do czynienia z wojną hybrydową realizowaną przez Władimira Putina rękoma Łukaszenki to myślę, że nikt w Polsce nie ma żadnych wątpliwości. W związku z tym, że to jest kwestia polityczna, to to powinno być rozwiązywane przede wszystkim metodami politycznymi. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego polski rząd nie próbuje nie tyle umiędzynarodowić, ile uinstytucjonalizować w formie europejskiej tej sytuacji - powiedział Adam Szłapka pytany o sytuację na polsko-białoruskiej.

Tam powinien być w każdej chwili obecny Frontex, to powinno być przedmiotem debaty cały czas na posiedzeniach Komisji Europejskiej po to, żeby odpowiedzialność za to, co się dzieje na wschodniej granicy UE, polskiej, też brała Unia Europejska - dodał.

Moim zdaniem tego oczekują też polscy funkcjonariusze, o wiele łatwiej by im się w ten sposób pracowało - podsumował Szłapka.