„Jest to niecodzienna sytuacja, że nasi przyjaciele lubują się w ostatnim czasie w złośliwościach. Emocje są bardzo duże, ale mam nadzieję, że wkrótce opadną” – komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski publiczne „grillowanie” posłów z ugrupowania Ziobry przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał – „Nasi wyborcy nie oczekują od nas kłótni, a zwłaszcza na forum”. I jak zapewnia – podczas dotychczasowych oficjalnych rozmów nie padały propozycje, żeby „ziobryści” mieli zostać w koalicji rządzącej, kosztem oddania Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sebastian Kaleta / Michał Dukaczewski / RMF FM

Marcin Zaborski pytał swojego gościa, czy dla Solidarnej Polski warunkiem brzegowym trwania w koalicji jest kierowaniem Ministerstwem Sprawiedliwości? Kaleta przypomniał, że pod wodzą ministra Ziobry zostało przeprowadzonych wiele reform polskiego wymiaru sprawiedliwości i, jak sam je określa - "to są bardzo ciężkie sprawy". Dlatego nie ma najmniejszych powodów, by miało się zmieniać - dodał. Zaborski dopytywał, co jednak w sytuacji, kiedy PiS zaproponuje dalszą współpracę w koalicji rządzącej, ale już nie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na pewno byłby stanowczy przeciw, ale póki co oficjalnie takie propozycje nie padały - komentował Kaleta.

