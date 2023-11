Wiceprzewodniczący Lewicy zapowiedział także szybkie przyjęcie ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa.

In vitro się Polkom i Polakom należy. Prawo i Sprawiedliwość zabrało tę możliwość. Nowa demokratyczna koalicja tę godnościową sprawę - głównie Polkom - przywróci - zapewnił parlamentarzysta Lewicy.

Śmiszek o ustawie "Czyste ręce": Transparentności w życiu publicznym nigdy nie za wiele

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Anna Gielewska zapytała Krzysztofa Śmiszka o projekt ustawy "Czyste ręce". Złożenie go w Sejmie zapowiedział szef PO, Donald Tusk.

To projekt dotyczący ujawniania majątków współmałżonków szeroko pojętych ludzi władzy - mówił Tusk tłumacząc, że "w interesie reputacji klasy politycznej jest, abyśmy jak najszybciej przyjęli tę ustawę, zgodnie z którą każda posłanka, każdy poseł, senatorka, senator, minister, premier, prezydent miasta, burmistrzyni - będą ujawniali także majątki swoich współmałżonków".

PiS miało 8 lat, co więcej, zapewniało, że tego typu rozwiązania prawne wejdą w życie, że majątki tych Polaków, którzy sprawują wysokie funkcje będą jawne, także ich rodzin - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Krzysztof Śmiszek dodał, że sam tej ustawy się nie boi.

Moja rodzina jest najbardziej prześwietloną rodziną w całej Polsce. Zarówno ja, jak i mój partner składamy co roku oświadczenie majątkowe. I czasami dostajemy od mediów pytania, i słusznie, na temat naszego majątku. Nie rozumiem, dlaczego pan premier Morawiecki tak kręcił i doprowadził do tego, że nie ujawniono majątku jego żony - powiedział.

To jest pomysł na przepisy, które, moim zdaniem, w każdym kraju powinny funkcjonować. Jak się powiedziało A trzeba powiedzieć B i tej transparentności w życiu publicznym nigdy nie za wiele - dodał.

Śmiszek o związkach partnerskich i aborcji do 12. tygodnia: Jest szansa na większość

Zapowiedział, że Lewica, mimo iż nie zapisała wielu swoich postulatów w umowie koalicyjnej, będzie o nie walczyć w Sejmie, np. o związki partnerskie.

Moim zdaniem będzie większość, jest szansa. Rozmawiamy także z koleżankami i kolegami z Trzeciej Drogi, z Polski 2050, tam jest sporo posłów i posłanek, których to jest absolutnie kwestia cywilizacyjna. Rozmawiamy także z posłami PSL-u. Tam nie ma jakichś głosów bardzo mocno sprzeciwiających się temu rozwiązaniu - mówił Śmiszek.

Mamy 2023 rok. W zeszłym tygodniu mała, konserwatywna do niedawna Łotwa przyjęła ustawę o związkach partnerskich. Jesteśmy dzisiaj skansenem Europy, skansenem UE. Do Polski się przyjeżdża na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak to było w XIX wieku, jeśli chodzi o prawa osób LGBT. Dla mnie to jest sprawa godnościowa, dla mnie to jest sprawa, z którą szedłem do Sejmu 4 lata temu. Wtedy będąc w opozycji nie było szans na realizację. A dzisiaj otwiera się cywilizacyjne okno, w którym można złożyć projekt ustawy, który wreszcie będzie regulował podstawowe kwestie dwumilionowej mniejszości w tym kraju - mówił poseł Lewicy.

Inną sprawą, o którą Lewica także będzie walczyć w Sejmie, jest - zdaniem gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM - także legalna aborcja do 12. tygodnia.

Szczególnie dużo widzę progresywnych głosów po stronie Polski 2050. Moim zdaniem możemy się pozytywnie zaskoczyć - powiedział.

Prawo kobiet do decydowania o swoim życiu, o swoim zdrowiu, o swoim macierzyństwie jest podstawowym prawem człowieka. Także prawo do przerwania ciąży jest podstawowym prawem człowieka, prawem kobiety. Powinniśmy pamiętać o jednym, kto tej większości (w Sejmie - red.) dał władzę. Tej większości władzę dały przede wszystkim kobiety, które tłumnie poszły do wyborów i dzisiaj mają prawo oczekiwać od nas - skoro szliśmy do wyborów z ustami pełnymi słów o godności kobiet - to dzisiaj powinniśmy to dowieźć (...) Trzeba pokazać Polkom, że swoją determinacją jesteśmy zdecydowani na doprowadzenie tej sprawy do końca - tłumaczył poseł Lewicy.

Trzeba w tym rządzie być, żeby móc - mówiąc bardzo kolokwialnie - awanturować się o swoje założenia programowe. My, Nowa Lewica, do tego rządu wchodzimy. Będę od członków rządu z Nowej Lewicy oczekiwał jednego, że będą walczyli o ważne dla nas kwestie. Jak się nie jest w rządzie, to można tylko o tym mówić, co by się chciało. Zachęcam kolegów i koleżanki z Partii Razem, żeby jednak przemyśleli tę decyzję, bo łatwiej jest, mimo wszystko, walczyć o swoje postulaty w rządzie niż tylko z będąc na sali sejmowej - powiedział poseł Śmiszek.

Śmiszek: Kurator oświaty Nowak nie powinna dłużej pełnić tej funkcji

Anna Gielewska zapytała swojego gościa także o słowa małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak i reakcję na nie ambasady Szwecji w Polsce. W wywiadzie dla WP.pl kurator Nowak stwierdziła, że "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje. On potem wie, że też sam może się masturbować".