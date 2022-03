"Patrząc na to realnie, co zagraża Polsce, nie można powiedzieć, że to jest jakiś istotny ekonomiczny problem" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Banku Pekao S.A Leszek Skiba, pytany o to, jakie konsekwencje dla polskiej gospodarki może mieć rosyjska inwazja na Ukrainę. "W najbliższym czasie inflacja zamiast spadać pewnie się przez jakiś czas utrzyma - do połowy roku. Droższa energia, droższe paliwo i oczywiście osłabienie złotego" - wyliczał. "Scenariusz powrotu do normalności mimo tragedii utrzymującej się na Ukrainie też jest możliwy. Warto pamiętać, że inflacja ma charakter roczny - jeśli w tym roku ceny wzrosną to one prawdopodobnie już nie wzrosną w 2023 r. Mówimy o wydarzeniach, które powinny zamknąć się w roku bieżącym. Najpóźniej 2023 r. już powinien być lepszy" - zastrzegł.

Wideo youtube Cena energii w Polsce będzie mniejsza niż w Niemczech, Francji itp. Tam energia produkowana jest w dużej mierze z gazu - prognozował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Banku Pekao S.A Leszek Skiba. Mimo wysokiej ceny paliwa na stacji cena energii elektrycznej w gniazdku nie będzie aż tak wysoka jak u naszych sąsiadów. Pewnie przez najbliższe lata może tak się utrzymać - dodał. Zobacz również: Płk Krzysztof Przepiórka: Rosjanie chcieli wzbudzić grozę, strasząc siepaczami Kadyrowa Opracowanie: Maciej Nycz , Amelia Panuszko