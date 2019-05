„Ich (mandatów do PE) jest więcej, niż się spodziewaliśmy. Zaskakujący wynik pani minister (Elżbiety) Rafalskiej. Nie liczyliśmy na to, że w tym okręgu wyborczym Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie dwa mandaty” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Gość Marcina Zaborskiego przyznał, że raczej nikt z wybranych eurodeputowanych PiS nie zrezygnuje z mandatu. „Na pewno nikt z naszych eurodeputowanych nie kandydował z taką myślą, by być tam na krótko. Wszyscy piszą się na całą kadencję” – powiedział. Pytany o nadchodzącą rekonstrukcję rządu powiedział, że „kluczowe będą ustalenia premiera z prezesem Kaczyńskim i liderami koalicyjnych ugrupowań”. Zapytany o to, czy sam zamierza zmieniać miejsce pracy, odpowiedział: „Nie było takich rozmów”.

