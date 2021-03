„Dochodzimy na Śląsku do granicy leczenia chorych na Covid-19. Sytuacja jest trudna” – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Klaudia Rogowska. „Mamy coraz większą liczbę pacjentów, szczególnie tych wymagających OIOM-u” – dodała dyrektorka Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Rogowska o szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach: Mamy 25 pacjentów wymagających tlenoterapii

Rozpoczęliśmy funkcjonowanie szpitala tymczasowego w Pyrzowicach dziś w nocy. Na teraz mamy 25 pacjentów wymagających tlenoterapii. To są pacjenci, którzy wymagają interwencji lekarza, podania tlenu - poinformowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Klaudia Rogowska.

Przygotowujemy się na uruchomienie 144 łóżek - dodała dyrektorka Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Cytat My na razie korzystaliśmy z własnych lekarzy i pielęgniarek i chcemy, aby ten trzon medycznej opieki i lekarskiej i pielęgniarskiej to były nasze zasoby. Natomiast z całą pewnością, jak będziemy uruchamiać kolejne moduły szpitala tymczasowego w Pyrzowicach to będziemy prosili i zapraszali medyków. Na razie osoby się zgłaszają powiedziała Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach

Jest też taka możliwość, że wojewoda może wskazać personel czy to pielęgniarski, czy lekarski do pracy. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Uruchomiliśmy już stronę internetową - zaapelowała Rogowska.



Marcin Zaborski zapytał swojego gościa także o możliwość transportowania pacjentów ze szpitala w Pyrzowicach za pomocą śmigłowców wojska i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali w innych województwach.



Nie zapadły ostateczne decyzje, których pacjentów będziemy przewozić do innych szpitali - odpowiedziała Rogowska, zaznaczając: To nie jest plan na najbliższe godziny czy jutro. To jest plan na taki moment, kiedy sytuacja rzeczywiście będzie krytyczna.



Dziś w Górnośląskim Centrum Medycznym mamy 73 pacjentów covidowych. Jesienią był taki moment, że było ich nawet 120. Sytuacja nie jest jeszcze tak krytyczna sytuacja jak wtedy - dodała.





