"W polityce nie jest się po to, żeby bito brawa i zawsze chwalono. Bywa czasami, że trzeba podjąć decyzje trudne, kontrowersyjne, ale czasami konieczne" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dotychczasowy poseł klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz, który został w czwartek „wypożyczony” do Nowoczesnej. "Jeden z klubów opozycyjnych stanął na granicy upadku ze szkodą dla całej opozycji. Okazałoby się, że opozycja ma mniej posłów w komisjach śledczych, w debatach telewizyjnych. To ze szkodą dla głosu całej opozycji" – tłumaczy polityk.

Jacek Protasiewicz / Archiwum RMF FM

Zdobyłem 12. wynik spośród wszystkich 130 kandydujących posłów PO i pierwszy spośród tych, którzy nie byli liderami list. Ja nie odszedłem z Platformy, bo się obraziłem. (...) Zarząd wykluczył mnie. (...) Nawet nie usłyszeliśmy uzasadnienia - mówi Marcinowi Zaborskiemu Jacek Protasiewicz. Polityk dodaje: "To nie jest kwestia tego, że mnie się nie podobało (w PO - przyp. red.) i zmieniłem, tylko panowie Schetyna, Neumann i to towarzystwo powiedzieli: Fora ze dwora, nie pasujesz nam tutaj".

Między nami wielkich różnic nie ma - stwierdza Protasiewicz pytany o to, jak będzie teraz głosować w Sejmie: zgodnie z programem Nowoczesnej czy Unii Europejskich Demokratów. Poseł klubu Nowoczesna dodaje: Jeśli będzie dylemat jak głosować, każdą decyzję będę zawsze konsultował z władzami UED.

Pytany o piątkową debatę nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu mówi: To nie pierwszy raz, gdy będę głosował za odwołaniem premiera PIS-owskiego, wcześniej pani Beaty Szydło, wcześniej już raz Mateusza Morawieckiego z jednoczesnym wskazaniem kandydatury Grzegorza Schetyny na premiera - nie mam z tym problemu. Protasiewicz dopytywany, czy Schetyna podaje już mu rękę na korytarzu sejmowym odpowiada: Zdarza się. Przyznaje jednak krytycznie: Kierownictwo PO jest przede wszystkim skoncentrowane na swojej własnej autopromocji" i dodaje, że opozycja "współpracuje ze sobą, ale nie jest zjednoczona.

Protasiewicz o obniżce bonifikat w Warszawie: Bardzo ryzykowna. Wyborcy będą ją pamiętać przez lata

To jest bardzo ryzykowne, ponieważ wyborcy są w stanie zapomnieć albo wybaczyć wpadki wizerunkowe, ale te, które dotyczą kwot, portfela i funduszy zazwyczaj są pamiętane - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Jacek Protasiewicz odnosząc się do decyzji Rady Warszawy, która większością głosów Koalicji Obywatelskiej znacznie obniżyła bonifikaty przy zmianie użytkowania wieczystego w prawo własności. Jeśli była obietnica większych ulg i bonifikat, to obawiam się, że po prostu wielu będzie o tym pamiętać - przez lata. Ze szkodą dla rządzących Warszawą - ocenił poseł klubu Nowoczesna. Ta decyzja jest tym bardziej kosztowna, że uwiarygadnia tę argumentację często przywoływaną przez polityków PiS, że w opozycji są ci, którzy chcą zlikwidować 500 plus, podnieść wiek emerytalny - dodał.

Marcin Zaborski pytał byłego szefa kampanii Donalda Tuska w 2005 roku o możliwy start byłego premiera w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Mniej więcej za pół roku, jak będzie kończyć się kadencja Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i de facto będzie wskazywany następca, wtedy przyjdzie czas, żeby się określił - stwierdził gość RMF FM. Widać wyraźnie, że budzi pozytywne emocje. Nie jest miałki, nie jest nijaki, nie jest niezauważalny - przekonywał Protasiewicz.

Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Wice przewodniczący Unii Europejskich Demokratów jest moim gościem, dobry wieczór.

Jacek Protasiewicz, poseł: Dobry wieczór.

Mówią dziś o panu "poseł do wynajęcia", "Poseł z leasingu", "poseł na godziny". To boli?



Spodziewałem się tego i prawdę mówiąc to był jeden z powodów, dlaczego tak długo zastanawialiśmy się nad tą decyzją. Ale po rozmowie z ludźmi, którzy naprawdę sa dla mnie autorytetami, chociażby pan minister Janusz Onyszkiewicz, legenda opozycyjna, uświadomiliśmy sobie, że w polityce nie jest się po to, żeby klaskano, bito brawa i zawsze chwalono. Czasami trzeba podjąć decyzje kontrowersyjne, trudne, ale koniecznie.

I podjął pan decyzję. Dołączył pan do Nowoczesnej, która potrzebowała tego, żeby klub w ogóle utrzymać. Rozumiem, że troszkę pan odkurza dawne wspomnienia, bo kiedyś mył pan butelki, dorabiając w spółdzielni spożywczej Samopomoc Chłopska i teraz samopomoc pan organizuje w sejmie?

Tak, to prawda. Tak zarabialiśmy na wakacje. W dawnych czasach w PRL-u. Piękne czasy, ale teraz jeden z klubów opozycyjnych stanął na granicy, no powiedzmy to, upadku, ze szkodą dla całej opozycji, nie tylko dla tego środowiska. Okazałoby się, że opozycja ma mniej posłów Nowoczesnej w komisjach śledczych, a są przypomnę - dwie. W różnego rodzaju debatach telewizyjnych, gdzie redakcje zapraszają według klucza klubów, a nie kół, więc uznaliśmy, że to jest ze szkodą dla naszego głosu. Dla głosu opozycji szeroko rozumianej.

Ale nie martwi się pan tym, że, no przecież w tej kadencji Sejmu chociażby, był pan w Platformie Obywatelskiej, potem w kole UED, potem w klubie PSL- UED, a teraz dołączył pan do Nowoczesnej? Z punktu widzenia wyborcy nie wygląda to zbyt poważnie.

Wiem. Zwłaszcza, że ktoś patrzy na to z dystansu i jakby nie rozumie procesów. Faktem jest, że ja zdobyłem dwunasty wynik wśród wszystkich stu trzydziestu posłów Platformy kandydujących.

A teraz będzie pan posłem wędrowniczkiem w tym Sejmie.

Ale proszę mi tylko pozwolić. Dwunasty i pierwszy spośród tych, którzy nie byli liderami list. Mimo to nie zostałem... ja nie odszedłem z Platformy, bo się obraziłem na kogokolwiek. Zarząd nawet zaocznie wykluczył mnie, pana posła Huskowskiego, legendę Solidarności dolnośląskiej i pana posła Kamińskiego. Nawet nie usłyszeliśmy uzasadnienia, pomijam te złośliwości..

Zostawmy tą przeszłość, panie pośle. Do przodu patrząc, bardzo proszę.

Chcę tylko uświadomić, że to nie jest kwestia, że mi się nie podobało i zmieniłem. Tylko no, panowie Schetyna, Neumann i to towarzystwo powiedziało fora ze dwora. Nie pasujesz nam tutaj. Okej. W porządku, rozumiem.

Chcą pana w Nowoczesnej. Pytanie jak będzie pan głosował teraz w Sejmie? Zgodnie z programem Nowoczesnej, czy zgodnie z programem Unii Europejskich Demokratów?

No właśnie, na tyle tak sytuacja jest - powiedziałbym - korzystna w tej kwestii, że pewnie... że między nami wielkich różnic nie ma.

To po co tworzyliście ten osobny klub w Sejmie wcześniej, panie pośle? Trzeba było od razu do Nowoczesnej iść.

Do tanga trzeba dwojga, ale też prawdę mówiąc...

Oni was nie chcieli wtedy?

Prawdę mówiąc, był taki czas, kiedy Nowoczesna.. Po prostu z różnych powodów, uznawano zresztą, że posłowie, parlamentarzyści, politycy którzy są związani z rządami Platformy Obywatelskiej, to będzie dla Nowoczesnej obciążeniem. Ale też prawdę mówiąc, nas wówczas do Unii Europejskich Demokratów zaprosiły właśnie takie osoby, jak pani Bińczycka, pani przewodnicząca, pan Janusz Onyszkiewicz i to było bardzo zacne towarzystwo, które de facto zapoczątkowało przemiany, jakie moim zdaniem przyniosły Polsce bardzo korzystny rozwój.

Ok, ale jeżeli jest dylemat w programach pomiędzy Nowoczesną a UED to jak pan głosuje w sejmie?

Zakładam, że takiego dylematu nie będzie.

A jeśli będzie?

Jeśli będzie to będę to konsultował zawsze każdą decyzję będę konsultował z władzami Unii Europejskich Demokratów.

Czyli będzie pan figurantem w klubie Nowoczesnej?

Nie, nie będę figurantem, bo powiem panu, że może nie większość, ale wielu działaczy Nowoczesnej, w tym pani Gasiuk-Pihowicz, pani Lubnauer, to jeszcze do niedawna byli członkowie Partii Demokratycznej, wcześniej Unii Wolności, czyli tych formacji, które miały inną nazwę, ale dziś nazywają się Unią Europejskich Demokratów, czyli tak wielkich różnic nie ma.

Panie pośle, konkretny problem, dylemat. Chce pan, żeby Grzegorz Schetyna był premierem?

Jeśli będzie w stanie zbudować blok, który skutecznie zwycięży z PiSem, to oczywiście będzie miał prawo o taką funkcje się ubiegać.

Prawo do namysłu ma pan do jutra, bo jutro w sejmie dyskusja nad konstruktywnym wnioskiem o wotum nieufności dla premiera Morawieckiego. W tym wniosku kandydatem na premiera jest Grzegorz Schetyna. Ma pana głos?

Tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy będę głosował za odwołaniem premiera pisowskiego. Wcześniej pani Beata Szydło, było też już raz w przypadku Mateusza Morawieckiego, z jednoczesnym wskazaniem Grzegorza Schetyny na premiera. Nie mam z tym problemu.

A Grzegorz Schetyna podaje już panu rękę na sejmowym korytarzu?



Wkrótce cała treść rozmowy