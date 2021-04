„Jeśli to poślizg, to odnoszę wrażenie, że kontrolowany. Wielu już widzi rozpadającą się koalicję Zjednoczonej Prawicy, natomiast odnoszę nieodparte wrażenie, że ten, który ma kontrolować – czyli prezes Kaczyński – nad tym wszystkim wciąż panuje” - tak na pytanie o to, na jak dużym zakręcie jest Zjednoczona Prawica odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Łukasz Młyńczyk z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

/ Archiwum prywatne /

Wideo youtube

Historycznie wiemy o tym, że w obliczu wroga zewnętrznego łatwiej mobilizować szeregi wewnątrz. Tak długo jak w pewnym wyobrażeniu politycznym opozycja będzie zdefiniowanym wrogiem, jak długo będzie im się przypisywać moc sprawczą, tak długo - wydaje się - w tym obozie Zjednoczonej Prawicy, mimo tarcia, będzie dochodziło do porozumienia w kluczowych momentach. Natomiast oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, w której być może do takiego rozpadu nastąpi. Wszyscy mówią o tym, że raczej po stronie Jarosława Gowina niż Zbigniewa Ziobry, bo tak naprawdę to co się dzieje wokół Solidarnej Polski, wokół zachowania Zbigniewa Ziobry i jego polityków, mam wrażenie, jest taką opozycją wewnętrzną w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale opozycją koncesjonowaną. To jest coś, co jest dużym plusem dla pomysłu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, to jest zabezpieczenie dalekiego skrzydła prawicy. Tak naprawdę, w razie czego w sposób naturalny politycy Solidarnej Polski mogą przejąć elektorat i mogą przejąć de facto, powiedziałbym, pewne możliwości sprawcze, które stoją po stronie Konfederacji - ocenił politolog.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z PROF. ŁUKASZEM MŁYŃCZYKIEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Młyńczyk: Jeśli Zjednoczona Prawica wpadła w poślizg, to w kontrolowany





Marcin Zaborski pytał też swojego gościa o to, czy nadal trzyma mniejszych koalicjantów w politycznym szachu. Chyba już nie. Dlatego że wydaje się, że rozwód z Gowinem będzie czymś naturalnym i czymś już nieodwracalnym. Tak naprawdę szansa dla Gowina to jest jakieś porozumienie z PSL-em, próba budowy nowoczesnej chadecji. Tego typu sygnały są wysyłane. Gowin, można powiedzieć, wychodzi ze swoich ściśle konserwatywnych przyzwyczajeń i odnosi się dużo bardziej do takiej nowoczesnej formy konserwatyzmu - stwierdził ekspert.