„Oczekiwaliśmy długofalowej strategii w sprawie walki z koronawirusem. Czas został zmarnowany, a to, co się proponuje teraz, to zaklinanie rzeczywistości, którą już mamy” - mówił w Popołudniowej Rozmowie RMF FM prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dziś w Polsce, według oficjalnych danych, mamy 57 tysięcy nowych zakażeń z ostatniej doby. "Nie liczba zakażonych jest najważniejszą liczbą, która może demolować niewydolny od lat polski system ochrony zdrowia, ale liczba pacjentów, którzy będą wymagali hospitalizacji czy leczenia na oddziałach intensywnej terapii" - zaznaczył Matyja.

"Liczby, które docierają do opinii publicznej, to ułamek rzeczywistych zachorowań. Faktyczna liczba jest na pewno zdecydowanie większa. Podstawowy problem jest taki, że ktoś chorych musi obsługiwać w szpitalu. Samo łóżko nie leczy. Ono musi być zabezpieczone pod względem medycznym, lekarskim i pielęgniarskim. W procesie leczenia nie mogą uczestniczyć osoby objawowe. Ten problem się pogłębia" - zwrócił uwagę rozmówca RMF FM.

Jak podkreślił, nie wykorzystano dobrze czasu na zorganizowanie państwa w walce z koronawirusem. "Nie mam sobie ani ja, ani środowisko lekarskie nic do zarzucenia w tej kwestii. Oczekiwaliśmy długofalowej strategii. Wygłoszę pogląd swój i wielu ekspertów: Czas został zmarnowany, a to, co się proponuje teraz, to zaklinanie rzeczywistości, którą już mamy" - powiedział Matyja.

Jak dodał, nie jest dobre łączenie polityki ze zdrowiem, ani dla polityki, ani dla zdrowia.

Piotr Salak: Gościem RMF FM jest prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dobry wieczór, panie profesorze.



Prof. Andrzej Matyja: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.



Panie profesorze, dzisiaj ponad 57 tys. zakażeń, ponad 70 proc. więcej niż tydzień temu. Przy jakim poziomie zakażeń w Polsce, pana zdaniem, nasz system opieki medycznej nie wytrzyma? A może już nie wytrzymał?



Pan redaktorze, to nie jest dobre pytanie, dlatego że nie liczba zakażonych jest tutaj najważniejszą liczbą, która może demolować czy zniszczyć niewydolny od wielu, wielu lat polski system ochrony zdrowia. To ilość naszych pacjentów, którzy będą wymagać hospitalizacji, to ilość pacjentów, którzy będą potrzebować pomocy lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ale także to ilość pacjentów, którzy będą wymagali leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Sama ilość zakażonych nie jest jeszcze dla nas straszna. Ona może przerażać ze względu na ilość zakażeń, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co dociera do opinii publicznej, te liczby to ułamek, to część tych rzeczywistych zachorowań.



To jak pan myśli, o ile więcej jest tych rzeczywiście zakażonych? Niektórzy mówią o tym, że jest ich pięciokrotnie więcej, osiem razy więcej...



Trudno powiedzieć, jaka jest rzeczywista liczba tych zakażonych, ale ona na pewno jest zdecydowanie większa niż ta, która jest zarejestrowana poprzez system rejestracji testów. Natomiast wiemy wszyscy, nie oszukujmy się, że ogromna liczba ludzi jest zakażona, ale cechuje się odpowiedzialnością obywatelską, czysto ludzką, i stosuje się do zaleceń medycznych i jest w izolacji, by nie przenosić wirusa i nie rozpowszechniać.

To jest w tej chwili milion osób w izolacji.



Prawdopodobnie tak.



Może być tak, że jeżeli będzie piąta fala, to nawet około dwóch milionów... Ale pan wspomniał o tych danych dotyczących łóżek covidowych. W tej chwili mamy zajętych około 14 tysięcy łóżek covidowych, mamy przygotowanych około 30 tysięcy. To znaczy, że jesteśmy bezpieczni, czy to jest najważniejszy współczynnik? Czy też to, że ktoś musi te łóżka obsługiwać.



To jest podstawowy problem. Wiemy to dobrze, pan i ja, i myślę, że całe społeczeństwo, że to nie łóżko leczy. To jest sprawność organizacyjna, która jest bardzo ważnym elementem, ale ktoś to łóżko musi "obsłużyć". Tutaj obawa jest zdecydowanie większa, ponieważ to łóżko musi być zabezpieczone pod względem medycznym, lekarskim i pielęgniarskim. A zachorowalność, zakaźność, czy istniejące zakażenie wśród personelu medycznego, które w tej chwili się pogłębia - są to osoby bezobjawowe, skąpoobjawowe - sprawia, że nie mogą uczestniczyć w procesie leczenia.



Ilu lekarzy i pielęgniarek w tej chwili brakuje z pańskich danych, z pańskich informacji?



To, że nas brakuje, to wszyscy wiemy, a ilu, to jest sytuacja ogniskowa. W różnych miejscach, w różnych województwach inaczej to przebiega w zależności od tej fali i potrzeb zdrowotnych.

