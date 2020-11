"Absolutnie nie było zgodności co do tego postępowania" – mówił prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie i członek zespołu ekspertów, z którymi rząd konsultuje kolejne kroki w walce z koronawirusem. W ten sposób w Popołudniowej rozmowie W RMF FM komentował rządową decyzję o skumulowaniu zimowych ferii w jednym terminie. Jak dodał, ten pomysł zgłoszony był przez samego ministra zdrowia i „głosy były bardzo podzielone”. Tegoroczne zimowe ferie, zdaniem profesora, „można nazwać swego rodzaju lockdownem”.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie prof. Krzysztof Tomasiewicz / Wojtek Jargiło / PAP

W Popołudniowe rozmowie w RMF FM prof. Tomasiewicz pytany był o to, co myśli na temat wprowadzonego przez rząd rozwiązania ws. zimowych ferii. Jestem tego zdania, że nie trzeba wprowadzać nowych obostrzeń, a stosować się do tych, które mamy - przekonywał profesor. Jak dodał, jego zdaniem kumulowanie przerwy zimowej w jednym terminie nie jest dobrym pomysłem.

Wideo youtube

Myślę, że za wcześnie na to, żeby wyrokować co będzie w styczniu. Jedynym argumentem do wprowadzania ograniczeń jest to, że może nas czekać trzecia fala zachorowań - mówił gość Marcina Zaborskiego. Tegoroczne zimowe ferie, zdaniem profesora, "można nazwać swego rodzaju lockdownem".