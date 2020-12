"Po tym jak restrykcje znikną w Polsce wystąpi ogromna fala upadłości przedsiębiorstw i nie da się jej zatrzymać. Ale powinniśmy pomóc w ich restrukturyzacji" - taka jest prognoza prof. Jerzego Hausnera w kontekście przyszłości Polski po pandemii koronawirusa. Ekonomista i były wicepremier przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF, że "ten okres potrwa mniej więcej rok".

Prof. Jerzy Hausner / Rafał Guz / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Jerzy Hausner: Wystąpi późnozimowa fala koronawirusa, bo nie wierzę, że wtedy będą w Polsce szczepienia masowe

Wystąpi późnozimowa fala koronawirusa, bo nie wierzę, że wtedy będą w Polsce szczepienia masowe - powiedział prof. Jerzy Hausner w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Ekonomista i były wicepremier na antenie RMF FM odniósł się również do ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa.



Zamrożona nie jest cała gospodarka, a część usług. To są naczynia połączone - wyjaśnił.



Trzeba mówić o trzech fazach polityki gospodarczej. Faza pierwsza to jest ta aktualna faza, różnego rodzaju tarcz, a więc działań osłonowych. One powinny trwać do momentu, w którym zostaną wycofane restrykcje, które władza narzuciła. Faza druga to jest to, co zobaczymy po tym, jak restrykcje znikną, a mianowicie w Polsce wystąpi ogromna fala upadłości przedsiębiorstw i nie da się jej zatrzymać. Natomiast powinniśmy pomóc zrestrukturyzować się tym przedsiębiorstwom, które z powodów administracyjnych i z powodu kryzysu ekonomicznego ucierpiały i są zdrowe. - przyznał profesor dodając, że wystąpi również trzecia faza: To jest faza odbudowy potencjału gospodarczego i nowej ścieżki rozwoju gospodarczego, która powinna doprowadzić do utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie czasu.

Dla mnie taki wysoki wzrost dla Polski potrzebny to 4 procent PKB w skali rocznej - dodał.

Dodatkowa niedziela handlowa? Prof. Jerzy Hausner: To pomoże ludziom

"Dodatkowa niedziela handlowa niewątpliwie pomoże ludziom, ale pomoże też handlowi, a więc i utrzymaniu aktywności gospodarczej" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jerzy Hausner. "Wolałbym, żeby to nie była decyzja tylko związana z okresem przedświątecznym, podjęta pod naciskiem handlowców i ludzi" - dodał, oceniając jednocześnie, że: "Nie upieram się, żeby wszystkie niedziele były handlowe, ale początkowo zaczynaliśmy od tego, że było pół na pół i kto wie czy to nie jest rozsądne rozwiązanie".

Polskie weto budżetu UE i Funduszu Odbudowy? Hausner: To strzelanie sobie w głowę

"Jako ekonomista sobie tego nie wyobrażam. To jest po prostu samobój. (...) To naprawdę jest strzelanie sobie w głowę" - tak na pytanie o możliwe polskie weto unijnego budżetu i funduszu odbudowy odpowiedział prof. Jerzy Hausner. "Oczywiście pojawiają się racje, które są spoza myślenia racjonalno-ekonomicznego" - dodał. "Potrafię sobie wszystko wyobrazić, ponieważ tyle rzeczy zobaczyliśmy w ostatnim okresie, które są nieracjonalne, niepozbierane, absurdalne, że po prostu nie mogę wykluczyć, że tak się stanie" - stwierdził ekonomista i były wicepremier. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM zastrzegł jednak, że "jeśli poruszamy się na gruncie racji społeczno-gospodarczych, to nie ma prawa się stać".

